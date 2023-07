Horneritos, el comedor que necesita crema y dulce de leche para la gran torta del Día del Niño

En sus tres años de vida, el comedor “Horneritos” fundado en plena pandemia por Gabriela Carmona, una vecina de El Algarrobal que puso a disposición de los más necesitados su propio domicilio sin banderas políticas, pasó por muchísimas vicisitudes. La última y la más grave fue su riesgo de cierre, un hecho muy triste ya que quedaban fuera de su ración alimenticia alrededor de 1500 personas, muchas de ellas niños.

Pero hoy la situación dio un giro y si bien todo cuesta mucho esfuerzo, se pudo seguir adelante gracias a la solidaridad, la ayuda y las donaciones de los mendocinos. Es por eso que “Horneritos” sigue adelante planificando ahora una de las celebraciones más emotivas y hermosa del año: el Día del Niño.

En ese sentido, Carmona organizó un festejo que tendrá lugar el 27 de agosto con una enorme torta de siete metros para agasajar a los más chiquitos.

“De a poco hemos reunido materiales, solo nos falta crema y dulce de leche, por eso apelamos nuevamente a la gente”, dijo la mujer que supo construir a pulmón un espacio de contención y solidaridad. Además de crema y dulce, todos aquellos que estén dispuestos pueden acercar golosinas, galletitas, leche y mercadería.

El comedor brinda la cena alrededor de las 20 o 20:30 y, aunque parezca mentira, comentó que a partir de las 18 empieza a formarse una fila cada vez más interminable.

“Es doloroso, inexplicable que en este país tan rico la gente tenga que sufrir hambre”, reflexionó.

Alrededor de 15 voluntarias cocinan habitualmente una enorme cantidad de raciones producto de donaciones que cada vez llegan más a cuentagotas.

“La gente no tiene dinero, las donaciones se han ido extinguiendo por falta de recursos, la plata no alcanza y, por otro lado, hay una realidad lamentable: mucha gente no cree en nada porque estamos en plena campaña electoral…” opinó días atrás, en otra entrevista periodística con Los Andes.

“Horneritos” surgió cuando el hambre y el desempleo comenzaron a acechar en el barrio. Gabriela abrió el comedor en su domicilio del barrio Portal de Algarrobal, manzana B casa 1, en la calle De la Cisternas y Horneros, donde comenzaron a acudir 150 personas.

Hoy, exactamente tres años después, concurren exactamente 1437 almas a retirar su cena, muchas veces lo único que comen en el día. “Armé un espacio destinado al comedor utilizando un pequeño lotecito que tengo al lado de mi casa. Lo hacíamos a la canasta, es decir, recibíamos una bolsa de papa de un particular; fideos de otro; leche de otro… y así subsistimos. También hemos contado con la ayuda del Banco de Alimentos, pero hoy sufre las consecuencias de la crisis”, manifestó Gabriela, quien aclaró que no existe participación alguna de partidos políticos ni de movimientos sociales.

Durante el tiempo en que funcionó, dijo que sucedieron numerosos hechos gratificantes, solidarios, enriquecedores. “Nos pasaron cosas muy bonitas, hemos hecho campañas, ventas de pastas, celebraciones… en fin”. “¿Qué tendría que pasar para que podamos continuar? En principio visibilizar lo que nos está sucediendo. Sabemos que hay muchísima gente solidaria. Insisto con la aclaración que acá no hay nada político en el medio”, puntualizó.

“Es muy lamentable que estemos atravesando por este descreimiento total de la gente. Pienso que el ciudadano común se indigna cuando observa tanta desigualdad, tantos gastos superfluos en los partidos políticos y tan poco destinado a la gente que sufre hambre”, reflexionó.

Madre de cuatro hijos y abuela de tres nietos, sostuvo que nadie se acerca a un comedor simplemente porque “tiene ganas” para esperar durante dos horas que le sirvan una porción de comida. “Acá se ve el hambre en serio”, amplió, para agradecer y valorar el apoyo de las voluntarias sin las cuales cocinar para tantas personas sería prácticamente imposible.

“Más allá de la profunda tristeza que esta decisión me genera no dejo de sentir también una gran defraudación, sobre todo hacia los políticos que cobran sueldos siderales y no se dan cuenta de que la mejor campaña es alimentar a los que la están pasando mal”, sostuvo. “Durante la pandemia, al menos existía solidaridad. Hoy, además de la pobreza reinante, ya la gente no cree en nada. Es doloroso”, concluyó. Finalmente, sostuvo que nunca fue escuchada cuando pidió ayuda al municipio de Las Heras.

Cómo colaborar

Quienes deseen donar pueden llamar o acercarse al comedor. Antes, contactarse al 2613 13-6783. Gabriela Lorena Carmona

CVU: 0000003100051591830552/Alias: Comedor.Horneritos

CUIT/CUIL: 27286004550/ Mercado Pago