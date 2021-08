Honestidad: le cobró $26 mil de más a un cliente, lo rastreó por Facebook y le devolvió el dinero

Un joven trabajador de una estación de servicio en el Valle de Uco se transformó en el protagonista de una historia de honestidad que rápidamente viajó por todo el territorio provincial.

Se trata de Luciano Carabajal, un hombre oriundo de San Carlos y que trabaja despachando combustible en una estación de servicio de Tunuyán. Carabajal se encontraba anoche en su turno prestando servicio cuando cargó combustible a un cliente llamado Ricardo Daniel Gutiérrez.

Tras completar la carga y cobrar, el cliente se fue y el empleado siguió con su rutina. Sin embargo, al revisar la operación Carabajal se dio cuenta que le había cobrado a Gutiérrez varios miles de pesos de más.

Un trabajador devolvió el dinero que cobró de más y el cliente le agradeció en las redes sociales. Gentileza

“Esto sucedió anoche tipo 23; yo pagué con débito y me fui a mí casa. Como a la 1 o 1:30 de la noche empezó a sonar el teléfono; tenía unas solicitudes de amistad a las cuales no les di mucha bolilla, más en estos momentos, y luego este chico me mandó un mensaje por Facebook, que si por favor podía ir a la estación de servicio”, detalló el damnificado al diario El Cuco.

“Yo a esa hora ya estaba acostado y a punto de dormir, entonces le digo ‘no entiendo lo que ocurre’, y él me comenta que por error apretó mal el posnet y me había cobrado ni más ni menos que $26.000 de más”, agregó.

Un trabajador devolvió el dinero que cobró de más y el cliente le agradeció en las redes sociales. Gentileza

Ante la explicación, y tras conocer la suma de más que le cobraron, Ricardo emprendió el viaje hasta el negocio: “Me levanté y salí como un rayo a la estación, y este chico muy apenado me contó y me pidió disculpas por lo sucedido. Obviamente que yo se lo re agradezco porque actitudes como estas hoy por hoy no ocurren”.

Conmovido por el gesto del trabajador, Gutiérrez contó la historia en Facebook y se encargó de viralizar la honestidad del trabajador sancarlino.

“Te doy las gracias por tu gran gesto de honestidad, ya que no dudaste en contactarme y en devolverme $26.000 que fueron cobrados de más por cargar combustible en la estación de YPF de Tunuyán Mendoza. Eso dice que sos una gran persona, ya que son gesto que hoy en día no se ven. Dios te bendiga”, aseguró el cliente satisfecho.