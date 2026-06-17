Histórico trasplante en el Garrahan: dos gemelas recibieron órganos del mismo donante en simultáneo

Dos hermanas gemelas de 14 años fueron trasplantadas con éxito en el Hospital Garrahan g racias a órganos compatibles provenientes de un mismo donante. La intervención, realizada en simultáneo y antes de que las pacientes necesitaran diálisis, representa un hito para la medicina pediátrica argentina y mejora notablemente el pronóstico y la calidad de vida de ambas adolescentes.

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Mayra y Daiana , oriundas de la localidad bonaerense de Laferrere, padecen una enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, una afección genética que compromete el funcionamiento de los riñones y el hígado. Habían sido derivadas al Hospital Garrahan desde el Hospital de Niños de San Justo en agosto del año pasado debido a una insuficiencia renal crónica derivada de esa patología.

El trasplante se concretó durante la madrugada del 16 de abril , tras un operativo que comenzó la tarde anterior. Ambas ingresaron al mismo tiempo a quirófanos diferentes, donde trabajaron equipos interdisciplinarios integrados por anestesistas, urólogos, nefrólogos, especialistas cardiovasculares y personal técnico .

“Entraron en forma simultánea a dos quirófanos. Un total de 20 personas participaron de las cirugías, que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”, explicó el médico Juan Ibáñez, jefe de clínica del Servicio de Nefrología del Hospital Garrahan.

Los dos riñones provenían de un mismo donante y fueron trasladados desde La Plata. El procedimiento concluyó con una evolución favorable para ambas pacientes, que presentaron una función renal normal desde las primeras horas posteriores a la operación.

Hoy, las hermanas ya recibieron el alta médica y continúan la recuperación en su hogar. Durante la internación, contaron que lo que más extrañaron fue asistir a la escuela y compartir tiempo con sus compañeras.

Desde el Garrahan destacaron que uno de los principales objetivos del equipo es lograr que los pacientes con enfermedad renal avanzada accedan a un trasplante antes de iniciar tratamientos de diálisis. Según los especialistas, esta estrategia permite una mejor evolución clínica y una mayor calidad de vida a largo plazo.

El Servicio de Trasplante Renal del Hospital Garrahan realizó 55 intervenciones durante 2025, de las cuales 14 fueron simultáneas. Sin embargo, esta fue la primera vez que un procedimiento de estas características se llevó a cabo en hermanas gemelas utilizando órganos provenientes del mismo donante, un hecho que reafirma la capacidad del hospital en el abordaje de casos pediátricos de alta complejidad.