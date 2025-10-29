29 de octubre de 2025 - 08:19

Heladas tardías afectaron cultivos y las rutas de Mendoza se llenaron de humo

Durante la madrugada, especialmente en la Zona Este, los productores agropecuarios desplegaron los métodos para atenuar los efectos del dañino fenómeno.

Heladas parciales este miércoles en Mendoza

Heladas parciales este miércoles en Mendoza

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Productores agropecuarios de la Zona Este, Maipú, Valle de Uco y Sur sufrieron este miércoles las consecuencias de algunas heladas tardías, por lo que en la ruta nacional 7 y otros accesos importantes se vieron las típicas escenas de humo y baja visibilidad derivadas de la quema y otros métodos de mitigación.

Leé además

frente frio: productores en alerta ante posibles heladas

Frente frío: productores en alerta ante posibles heladas

Por Diana Chiani
Ahora los cultivadores se convertirán en mano de obra avalada por la UNCuyo. Foto: Gentileza de Maximiliano Paniccia.

La UNCuyo dará un curso único en el país sobre cultivo de Cannabis: "El clima ideal para su producción"

Por Valeria Caselles

En la Zona Este se registraron hoy hasta -2°C, por ejemplo, provocando daños irreversibles en las plantaciones.

El aire polar ingresó a principios de la semana con mínimas típicas del otoño o del invierno, más que de esta época. El martes, las nubes ayudaron a atenuar el fenómeno, pero hacia la noche y hasta la mañana del miércoles, se despejó y hubo finalmente heladas parciales en varios sectores productivos de la provincia.

Para sortear las heladas de octubre, que se dan en el momento desde que aparecen las flores hasta que el fruto cuajado alcanza un determinado tamaño, existen diversas acciones que los productores realizan para intentar reducir el daño como la compactación del suelo, el riego preventivo y la plantación de cortinas forestales, hasta la lucha activa con quemas, la utilización de ventiladores y el riego sub o supra arbóreo.

Cómo denunciar daños por heladas y recibir asistencia

Se puede reclamar ante la Dirección de Contingencias Climáticas, dependiente del Ministerio de Producción, a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar o presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Productores de fruta, golpeados por las heladas
Productores de fruta, golpeados por las heladas

Productores de fruta, golpeados por las heladas

Pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Este miércoles será el último día frío de la semana, por lo que de a poco retomarán las temperaturas primaverales.

"Poco nuboso a parcial nublado con ascenso de la temperatura. Tormentas aisladas en el sur provincial. Probabilidad de heladas", señaló para hoy el pronóstico del tiempo, con una mínima de 5°C y una máxima de 18°C en el Gran Mendoza. En los oasis productivos, mínimas de hasta -3°C.

En cuanto al jueves, el reporte anticipa: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 9°C, mientras que la máxima rondará los 27°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los ACV afectan a personas cada vez más jóvenes: 1 de cada 3 se da en menores de 65 años

Hay más casos de ACV en adultos jóvenes: a qué edad afecta más, según los expertos

Por Verónica De Vita
¿Un salame de medio kilómetro?: Tandil buscará volver a batir un récord mundial.

Argentina se prepara para coronar al salame más largo del mundo: el recórd se acerca al medio kilometro

Por Redacción Sociedad
El delito de los ciervos asesinados y faenados en el campo condenó a cuatro años de prisión a los culpables.  

Ingresaron a un campo, mataron a tres ciervos y ahora están condenados a cuatros años de prisión

Por Redacción Sociedad
los origenes de la festividad de halloween en aconcagua radio

Los orígenes de la festividad de Halloween en Aconcagua Radio

Por Redacción