Heladas tardías afectaron cultivos y las rutas de Mendoza se llenaron de humo

Productores agropecuarios de la Zona Este, Maipú, Valle de Uco y Sur sufrieron este miércoles las consecuencias de algunas heladas tardías , por lo que en la ruta nacional 7 y otros accesos importantes se vieron las típicas escenas de humo y baja visibilidad derivadas de la quema y otros métodos de mitigación.

En la Zona Este se registraron hoy hasta -2°C , por ejemplo, provocando daños irreversibles en las plantaciones.

El aire polar ingresó a principios de la semana con mínimas típicas del otoño o del invierno, más que de esta época. El martes, las nubes ayudaron a atenuar el fenómeno, pero hacia la noche y hasta la mañana del miércoles, se despejó y hubo finalmente heladas parciales en varios sectores productivos de la provincia.

Para sortear las heladas de octubre, que se dan en el momento desde que aparecen las flores hasta que el fruto cuajado alcanza un determinado tamaño, existen diversas acciones que los productores realizan para intentar reducir el daño como la compactación del suelo, el riego preventivo y la plantación de cortinas forestales, hasta la lucha activa con quemas, la utilización de ventiladores y el riego sub o supra arbóreo.

Se puede reclamar ante la Dirección de Contingencias Climáticas, dependiente del Ministerio de Producción, a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar o presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Este miércoles será el último día frío de la semana, por lo que de a poco retomarán las temperaturas primaverales.

"Poco nuboso a parcial nublado con ascenso de la temperatura. Tormentas aisladas en el sur provincial. Probabilidad de heladas", señaló para hoy el pronóstico del tiempo, con una mínima de 5°C y una máxima de 18°C en el Gran Mendoza. En los oasis productivos, mínimas de hasta -3°C.

En cuanto al jueves, el reporte anticipa: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 9°C, mientras que la máxima rondará los 27°C.