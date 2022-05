Habló el hombre acusado de pescar a un delfín en peligro de extinción y llevárselo envuelto en una frazada

El hombre acusado de pescar y matar a un delfín en peligro de extinción en Mar del Tuyú dio su explicación sobre los hechos. Había sido acusado de haber matado a la criatura y habérselo llevado envuelto en una frazada a su casa “como un trofeo”, sin embargo, Matías P. dice que no fue así. A pesar de las declaraciones la agrupación Activistas Animalistas de la Costa y la Fundación Fauna Argentina, repudiaron los hechos y denunciaron al hombre.

“Quiero dejar en claro que yo no lo pesqué al delfín, el delfín se enanchó cuando ya estaba muerto. No me lo llevé como un trofeo porque lo enterré a pocas cuadras de donde se enganchó. No me lo comí, ya estaba muerto. Por lo que tengo entendido, ya tenía un par de días de muerto el animalito. Porque era bastante agresivo el olor que emanaba”, dijo Matías a infobae y pidió reservar su apellido.

La acusación

El martes se viralizaron dos videos en donde se ve al hombre en la orilla de la playa, con su familia y con el delfín, al lado de una red de pesca trasmallo. En otro video se ve cómo el sujeto envuelve al animal en una frazada y se lo lleva alzado. El hecho ocurrió a la altura de la calle 79 en Mar del Tuyú.

Los videos rápidamente se difundieron y generaron una ola de repudio e indignación hacia Matías. Faunas Argentinas en su cuenta de Instagram publicó: “repudiamos este tipo de actos. Esta persona pescó una franciscana, son delfines costeros que están protegidos, y además procedió a llevarse el ejemplar. La persona que filmó dicho acto ya radicó la denuncia correspondiente. Esperamos que la Justicia haga algo, y que esta persona explique este aberrante acto”.

“Estamos ante una situación que es grave. Desde el hecho de haber usado una red trasmallo, cosa que está prohibida, y después, que a través de eso se capturó a un delfín franciscana. Luego, esta persona se lo carga al hombro y se lo lleva”, explicó Juan Lorenzano, presidente de la Fundación Fauna Argentina, en declaraciones al canal TN.

La defensa del acusado

Matías P. ante tan revuelo quiso dar su argumentación: “para empezar, no soy pescador. Cada tanto tiro el trasmallo. Esto fue el domingo, lo dejé ahí y después me fui. El lunes me encontré con el animal flotando, muerto”.

El hombre asegura que el delfín estaba muerto.

Y continuó su descargo: “estaba con mis hijos menores y, al sacarlo, me pregunté qué hacía con esto. Y, la verdad, me puso a mal. A mis chicos también; y decidí llevar a mis hijos a la casa. Después busqué a un muchacho frente de la playa que me prestó una pala y fui a enterrarlo en un médano cercano. Nunca fui con una masa y un cuchillazo, quedó enganchado en el trasmallo ya muerto”.

Con respecto a que está prohibida la pesca con trasmallo el acusado dijo: “honestamente, no estaba al tanto de que no se podía poner el trasmallo. No sabía. Lamento lo del delfín, lamento haberlo sacado yo. Para muchos estuvo mal, aunque también, para muchos otros estuvo bien que lo haya enterrado. Me cayó muy mal la denuncia que me hicieron. Soy un padre de familia, trabajo, trato de darles lo mejor a mis hijos; y lo mejor que pudimos hacer es enterrarlo para que tenga el entierro que le corresponde a cualquier difunto. Yo no estaba al tanto de la Ley, que estaba en peligro de extinción. No soy abogado, soy un trabajador, gastronómico”.

La denuncia

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, a través de su Brigada de Control Ambiental (BCA), presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA) por la presunta infracción a la Ley n° 22421 de Conservación de la Fauna.

La presentación de la Brigada del Ministerio de Ambiente solicita a la UFIMA iniciar una investigación formal en el marco de la citada Ley, que establece la prohibición de la caza, captura, tránsito interprovincial y comercio en jurisdicción federal, como así también la importación y exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de fauna silvestre.