Guaymallén tomó el control total de la obra frenada del Procrear y reanudará el proyecto

Tras la firma con el Banco Hipotecario, la Municipalidad de Guaymallén tomó posesión total del predio ex PROCREAR , convirtiéndose en el primer municipio del país en asumir el control completo de un desarrollo habitacional nacional paralizado.

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El Municipio logró regularizar la situación legal y asumir la tenencia definitiva del terreno. Este paso marca el inicio de una nueva etapa: ahora podrá planificar y ejecutar el proyecto de manera autónoma, que pasará de 500 viviendas previstas a más de 800 , ampliando significativamente su alcance.

Para retomar la construcción se propone un esquema público-privado. El Estado aportará el terreno y la infraestructura ya avanzada -redes de servicios, agua, cloacas, alumbrado público, arbolado y calles-, mientras que el sector privado se encargará de finalizar las viviendas, con opciones de financiamiento accesibles para la clase media.

Esteban Vainer, Gerente de Administración y Vivienda; Gustavo Cento Docato, Gerente de Desarrollos Urbanísticos; Andrés Ocampo, Gerente de Legales, junto al intendente Marcos Calvente en la firma por el ex PROCREAR.

El objetivo es claro: reactivar las obras en el corto plazo, que se prevé que comiencen en los próximos meses, y transformar un proyecto inconcluso en una solución concreta para cientos de familias. Además, el predio ya cuenta con infraestructura básica, lo que permitirá reducir costos y acelerar los tiempos de ejecución.

De proyecto paralizado a oportunidad urbana

El PROCREAR de Guaymallén había comenzado a fines de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, a partir de la donación del terreno de Tirasso por parte del entonces titular del INV, Martín Hinojosa. Sin embargo, la obra quedó paralizada tras la disolución del programa y la rescisión de contratos a nivel nacional.

mendoza_guaymallen_render_3_pc El proyecto del PROCREAR que quedó paralizado. Gentileza

La transferencia del predio, de más de 96.000 m², no se concretó en ese momento, por lo que permaneció bajo dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hasta este momento.

Las constructoras adjudicatarias -Reic, Laugero Construcciones y OHA Corporación del Sur- alcanzaron a ejecutar apenas un 16% del proyecto antes de la paralización, producto de la falta de financiamiento nacional y la eliminación del programa. Pero, tras la resolución 1199 del Ministerio de Economía, que habilita a provincias y municipios a recibir la transferencia de programas habitacionales nacionales paralizados, Guaymallén logró reflotar la obra.