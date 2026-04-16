16 de abril de 2026 - 14:44

Guaymallén tomó el control total de la obra frenada del Procrear y reanudará el proyecto

El municipio logró la posesión del predio exProcrear. Con un modelo público-privado, busca reactivar la construcción de más de 800 viviendas.

Guaymallén retomará la construcción de más de 800 viviendas que quedaron paralizadas tras la disolución del programa PROCREAR.

Guaymallén retomará la construcción de más de 800 viviendas que quedaron paralizadas tras la disolución del programa PROCREAR.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras la firma con el Banco Hipotecario, la Municipalidad de Guaymallén tomó posesión total del predio ex PROCREAR, convirtiéndose en el primer municipio del país en asumir el control completo de un desarrollo habitacional nacional paralizado.

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El Municipio logró regularizar la situación legal y asumir la tenencia definitiva del terreno. Este paso marca el inicio de una nueva etapa: ahora podrá planificar y ejecutar el proyecto de manera autónoma, que pasará de 500 viviendas previstas a más de 800, ampliando significativamente su alcance.

Un modelo para reactivar la obra

Para retomar la construcción se propone un esquema público-privado. El Estado aportará el terreno y la infraestructura ya avanzada -redes de servicios, agua, cloacas, alumbrado público, arbolado y calles-, mientras que el sector privado se encargará de finalizar las viviendas, con opciones de financiamiento accesibles para la clase media.

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Esteban Vainer, Gerente de Administración y Vivienda; Gustavo Cento Docato, Gerente de Desarrollos Urbanísticos; Andrés Ocampo, Gerente de Legales, junto al intendente Marcos Calvente en la firma por el ex PROCREAR.

Esteban Vainer, Gerente de Administración y Vivienda; Gustavo Cento Docato, Gerente de Desarrollos Urbanísticos; Andrés Ocampo, Gerente de Legales, junto al intendente Marcos Calvente en la firma por el ex PROCREAR.

El objetivo es claro: reactivar las obras en el corto plazo, que se prevé que comiencen en los próximos meses, y transformar un proyecto inconcluso en una solución concreta para cientos de familias. Además, el predio ya cuenta con infraestructura básica, lo que permitirá reducir costos y acelerar los tiempos de ejecución.

De proyecto paralizado a oportunidad urbana

El PROCREAR de Guaymallén había comenzado a fines de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, a partir de la donación del terreno de Tirasso por parte del entonces titular del INV, Martín Hinojosa. Sin embargo, la obra quedó paralizada tras la disolución del programa y la rescisión de contratos a nivel nacional.

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El proyecto del PROCREAR que quedó paralizado.

El proyecto del PROCREAR que quedó paralizado.

La transferencia del predio, de más de 96.000 m², no se concretó en ese momento, por lo que permaneció bajo dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hasta este momento.

Las constructoras adjudicatarias -Reic, Laugero Construcciones y OHA Corporación del Sur- alcanzaron a ejecutar apenas un 16% del proyecto antes de la paralización, producto de la falta de financiamiento nacional y la eliminación del programa. Pero, tras la resolución 1199 del Ministerio de Economía, que habilita a provincias y municipios a recibir la transferencia de programas habitacionales nacionales paralizados, Guaymallén logró reflotar la obra.

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