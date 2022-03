Guadalupe Cuervo, Reina de Ciudad: “Me siento una mujer fuerte y empoderada”

Guadalupe Cuervo fue elegida Reina de la Ciudad de Mendoza en la fiesta “Vino al vino” en la plaza Independencia, el corazón de la provincia. La celebración destacó el brindis del vino nuevo, que en su esencia refleja el espíritu de la Ciudad.

Con 16 votos Guadalupe tuvo que desempatar mediante bolillero con su Virreina Marta Palomo representante del Círculo Policial. Emocionada, la joven anfitriona, aseguró ser nombrada reina “fue muy sorprendente, inesperado y me sentí muy feliz”

- ¿Cómo viviste la fiesta?

La fiesta en cuanto a la puesta escenográfica me pareció increíble, realmente nunca había visto una vendimia así, tan innovadora e inclusiva, y es lo que más me gustó. Por otro lado, la elección también fue histórica e innovadora. Con la virreina Marta Palomo, y desempatamos por medio de bolillero ante escribano.

- ¿Qué sentiste cuando te nombraron como reina del departamento? ¿Qué se te cruzó por la cabeza?

Cuando dijeron que era un empate no pensé que era yo la que había empatado, si creí que era Marta porque había sentido muchísimos votos, y siempre le dije “vas a salir porque sos una mujer increíble”. Y cuando me nombraron fue muy sorprendente, inesperado y me sentí muy feliz, pero a la vez no entendía lo que sucedía. Luego cuando dijeron quién era la virreina me sentí muy feliz por Marta. Tenemos una hermosa relación, y también con el resto de las candidatas.

- ¿Por qué te postulaste? ¿Siempre fue tu sueño?

Me incentivo a postularme mi mejor amigo, pero decidí presentarme porque me siento una mujer fuerte y empoderada, que tiene el valor suficiente para demostrar los valores de la mujer mendocina.

- ¿Qué significa para vos este reinado?

Es algo nuevo, una muy buena oportunidad para cambiar muchas cosas desde el rol que tengo.

- ¿Cómo crees que vas a representar a tu departamento?

Voy a intentar representarlo de la mejor manera, quiero acercarme a los turistas, hacerlos sentir como en casa.

- ¿Alguna otra reina en la familia?

Soy la primera reina

- ¿Qué es lo que esperás para la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto central?

Realmente me siento feliz, con tan solo pensar que voy a estar en el carro me hace muy feliz. Lo que deseo es que los vecinos nos apoyen, y que los turistas puedan vivenciar nuestra Capital Internacional del Vino.

- ¿Qué es lo que más te gusta de la Vendimia?

Lo que más me gusta es el flujo turístico que se da, y el clima que se vive en nuestra ciudad.

- ¿En qué consiste tu proyecto social?

Estoy trabajando con una asociación, que elegimos junto al municipio y que nos gustaría ayudar. Es una asociación civil y merendero en el barrio San Martín. Lo que quiero es gestionar capacitaciones sobre educación sexual, porque muchas veces niños y adultos que están ahí son abusados. También lograr contención sobre violencia de género.

- ¿Cómo definís a tu departamento? ¿Qué es lo que más te gusta?

A mi departamento lo defino como triple impacto. Tenemos un desarrollo económico muy grande, que incluye todo el comercio a cielo abierto. Por otro lado, la inclusión, que se vio muy bien reflejada en la fiesta, no solo inclusión social sino también laboral. Y por último el impacto ambiental que trabaja el Gobierno.

- ¿Qué le recomendarías a un turista?

A quienes nos visitan les recomendaría que vayan al Parque San Martín no solo por su historia sino también porque es un lugar muy lindo de recreación y encuentro con familiares. También el Parque Deportivo de Montaña, es un lugar hermoso para hacer ejercicio.

- En lo personal, ¿A qué escuela fuiste? ¿Estudiás, trabajás?

Egresé en 2020 del colegio Corazón de María, y ahora estoy estudiando la Licenciatura en Publicidad. Además, trabajo como community manager. Hablo inglés, lo estudio desde los 3 años.

- ¿Qué me podés contar de tu familia?

Mi familia la componen mi mamá Lucia y mi papá Guillermo, están separados, pero por suerte se llevan muy bien. Tengo una hermana de 16 años, que se llama Milagros, y un hermano de 12 años que se llama Estanislao.

- ¿Estás de novia?

Estoy soltera, con tiempo para el reinado y los amigos siempre.