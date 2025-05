Frío en Mendoza: activaron cuatro albergues para personas sin techo e intensificaron operativos nocturnos

Desde el municipio aseguran que no se trató de un desalojo de las personas sin techo, sino de una acción coordinada para evitar situaciones de inseguridad nocturna en la zona céntrica. "La infraestructura pública no puede ser utilizada como vivienda. Además de no ser un lugar seguro, no estaba bueno transitar por ahí de noche, sobre todo teniendo en cuenta que muchas personas esperan a familiares en el hospital o tienen turnos en centros de salud cercanos como el Fuesmen", explicaron desde la comuna.