Llegó el frío y se dispararon las consultas por calefacción: cuánto cuesta instalar o mantener las estufas

Después de un mayo inusualmente cálido, el frío intenso se hizo sentir recién en los últimos días, y con éste llegó una avalancha de llamados a gasistas y empresas de climatización. La escena se repite cada año: las temperaturas bajan de golpe y miles de hogares corren a poner a punto sus sistemas de calefacción . Este año no fue la excepción, aunque la demanda se hizo esperar más de lo habitual.

Desde el sector privado coinciden. Agustín Espejo, encargado administrativo de la empresa de climatización situada en la calle Pedro B. Palacios, de Ciudad, lo describe categórico: “Desde el martes nos volvieron locos. Nos mataron con llamados. Somos así: hasta que no tenemos frío o calor, no pensamos en climatizarnos. No solo hablo de clientes particulares, sino también de algunas empresas pequeñas que tampoco lo hacen de forma preventiva”.