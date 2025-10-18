Fin de semana con cambios de temperatura: cómo estará el tiempo el Día de la Madre

Tras la baja de temperatura del viernes , el pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana agradable en Mendoza.

Aumento de temperatura para el fin de semana cargado de festejos para el Día de la Madre.

Aunque el viernes amaneció con nubes, una baja en la temperatura y algunas lloviznas aisladas en la zona de Luján de Cuyo, se espera un ascenso de la temperatura este fin de semana.

Hoy sábado 18 de octubre, se espera un ascenso de la temperatura, con vientos moderados del noreste. Se mantendrá la nubosidad en zona de cordillera. La temperatura máxima estimada es de 27°C y la mínima de 13°C ,según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Buen tiempo para el festejo del Dia de la Madre Este domingo, se celebra el Dia de la Madre ,continuará el ascenso de la temperatura, con condiciones agradables para celebrar.

Se presentarán vientos moderados del noreste y hay probabilidad de tormentas en el sur provincial. La máxima será de 30°C y la mínima de 14°C.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el lunes la temperatura continuara estable y vientos leves del noreste. Las temperaturas que rondaran entre una máxima de 31°C y mínima de15°C.