Facebook e Instagram permitirán fotos de pezones femeninos, pero solo de personas trans y no binarias

La Junta de Supervisión de Meta estableció que ahora Facebook e Instagram van a permitir que los usuarios transgéneros y no binarios puedan mostrar sus senos desnudos. Sin embargo, esto no será beneficioso para las mujeres cisgénero, es decir aquellas que se identifican con el sexo o género con el que nacieron, ya que para ellas se seguirá prohibiendo este tipo de contenidos en ambas plataformas.

Cabe destacar que esta Junta de Supervisión es un organismo independiente de expertos de la compañía. Estos mismos han sido llamados “Tribunal Supremo” por el mismo CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien se encargó de las políticas de censura y moderación de contenido.

La Junta de Supervisión de Meta estableció que ahora Facebook e Instagram van a permitir que los usuarios transgéneros y no binarios puedan mostrar sus senos desnudos. Gentileza: Zócalo

“La Junta de Supervisión considera que eliminar estas publicaciones no está en consonancia con las normas comunitarias, los valores o las responsabilidades en materia de derechos humanos de Meta”, escribió la Junta sobre las publicaciones de una pareja que se identifica como transgénero y no binaria. “Estos casos también ponen de relieve cuestiones fundamentales con las políticas de Meta”.

En otras palabras, Facebook e Instagram deberán levantar la prohibición de imágenes de mujeres en topless para cualquier persona que se identifique como transgénero o no binaria.

Esta decisión se da luego de que recientemente fueron anuladas dos publicaciones de Instagram, en la que una pareja se describe a sí misma como transgénero y no binaria. En la imagen se veía que posaron en topless cubriendo sus pezones. A pesar de que Meta prohibió la publicación, la pareja ganó su apelación y la foto fue publicada nuevamente.

“La orientación interna de Meta a los moderadores sobre cuándo eliminar contenido en virtud de la política de incitación sexual es mucho más amplia que la justificación declarada de la política, o la orientación disponible públicamente. Esto crea confusión entre usuarios y moderadores y lleva a que se eliminen contenidos erróneamente.”, según reconoció Meta.

Además, la junta lamentó que la política actual del gigante de las redes sociales “se base en una visión binaria del género y en una distinción entre cuerpos masculinos y femeninos”.

Habrá excepciones relacionadas a las fotos de pezones, como por ejemplo, en contextos de protesta, parto , posparto y lactancia. Gentileza: Zócalo

“Tal enfoque hace que no esté claro cómo se aplican las reglas a las personas intersexuales, no binarias y transgénero, y requiere que los revisores hagan evaluaciones rápidas y subjetivas de sexo y género, lo cual no es práctico cuando se modera contenido a escala”, escribieron.

Ahora Meta utilizará revisores manuales

Para evitar malos entendidos, desde ahora Meta se basará en “revisores humanos”, donde se evaluará rápidamente el sexo de un usuario para decidir si aplica la política de “pezones femeninos” o la de “identidad de género”.

Este cambio responde a las quejas que aparecieron sobre la antigua política que discriminaba a los usuarios que publicaban este tipo de fotos, por lo que la junta agregó que “habrá excepciones relacionadas a las fotos de pezones, como por ejemplo, en contextos de protesta, parto , posparto y lactancia.