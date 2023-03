Excitación sexual persistente en las mujeres, todo lo que hay que saber

El Síndrome de Excitación sexual persistente (SEP) se caracteriza por excitaciones sexuales en mujeres, de forma involuntaria y sin ningún estímulo erótico. Como resultado de esa excitación padecen también uno o varios orgasmos, algunas mujeres han descripto entre 60 a 100 por día. Ésto, si bien podría sonar, como algo agradable, muy por el contrario, es tremendamente nocivo para quien lo padece.

Estos orgasmos ocurren varias veces al día y en cualquier lugar, como mencionamos, sin ningún estímulo erótico , por lo que la persona siente un absoluto descontrol en su vida, vergüenza y pánico de asistir a lugares públicos, lo que cada vez la aísla más de sus actividades. También padece cansancio físico, dolor y estrés.

La causa, aún es completamente desconocida, algunas personas sienten la excitación luego de un movimiento, o con estímulos auditivos como silbidos.

Las mujeres con SEP deben buscar ayuda.

El afamado Doctor Barri Komisaruk, del hospital de New Jersey, Estados Unidos, ha publicado en la revista cientifica Journal of sexual medicine, la relación de SEP con pacientes que padecen lo que se denomina quistes de Tarlov, o quiste perineural. Dichos quistes están localizados a nivel Sacro y son lesiones en las raíces nerviosas . También su etiología es incierta y sin síntomas. La laguna científica está en que no todas las mujeres con estos quistes padecen SEP, ni todas las personas con SEP , padecen Tarlov, pero, tenemos en cuenta que el 66% es una cifra muy alta, ya que solo el 9% de la población mundial padece Tarlov. Aún con estas estadísticas nos deja sin respuestas claras, respecto a su etología.

Otra de las causas podría ser lesiones en el piso pelviano, o bien en alguna área del cerebro, ya que hay sonidos que producen la excitación instantánea y el orgasmo.

¿Cómo es la sexualidad de las personas que padecen Sep?

Las personas con SEP, no logran vincular sexualmente, les desagrada el sexo, se sienten completamente angustiadas, en estados de hipervigilancia permanente, con temor de vincularse socialmente pues deben convivir con orgasmos involuntarios, lo podríamos comparar con estornudos por alergias, uno tras otro, sin poder evitarlos durante todo el día, en cualquier lugar.

La Licenciada en Sexología, Marian Cruz, es una especialista en el tema.

¿Qué se hace cuando se padece?

Consultar a tu ginecólog@ y trabajar en equipo con un/@ sexólog@ y psicolog@ quienes te brindarán herramientas, para reeducar el suelo pélvico, ejercicios de relajación, respiraciones, trabajos propioceptivos con el fin de lograr descubrir qué podría disparar la excitación.

No tener vergüenza en pedir ayuda es importantísimo, pues como lo expusimos, aun no se conoce la o las causas, pero hoy los sexólogos tenemos herramientas para que logres recuperar las actividades de tu vida diaria.

Marian Cruz es Licenciada en Sexología. Contacto: 261670190 o @mariancruz558