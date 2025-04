Este pueblo de 300 habitantes y a cuatro horas de Mendoza fue elegido entre los mejores del mundo

Enclavado en lo alto de las sierras puntanas, rodeado de arroyos y calles empedradas que resisten al paso del tiempo, un pequeño pueblo argentino de apenas 300 habitantes logró lo impensado: ser elegido por ONU Turismo como uno de los mejores destinos rurales del planeta. Se trata de La Carolina, ubicado a 86 kilómetros de la ciudad de San Luis , un rincón detenido en el tiempo que hoy figura en la prestigiosa lista de los Best Tourism Villages 2023.

La Carolina fue reconocida no solo por su belleza natural , su historia minera y su arquitectura colonial, sino también por su compromiso con un modelo de turismo sostenible . En 2023, y como parte de su apuesta por preservar su identidad, el pueblo decidió convertirse en peatonal. "Recorrer este lugar a pie propone una experiencia única, una conexión real con la historia y con la gente", expresaron desde ONU Turismo al momento de entregar la distinción.

Pero La Carolina no solo vive de la minería y la naturaleza: también tiene un lugar especial en la literatura argentina. Aquí nació el poeta y filósofo Juan Crisóstomo Lafinur, cuya casa fue transformada en museo. "La gente llega buscando oro y se encuentra con poesía", comenta Amalia, una de las guías locales.

La Carolina, San Luis 2.jpg La Carolina no solo vive de la minería y la naturaleza: también tiene un lugar especial en la literatura argentina. Wikimedia Commons

La decisión de convertirse en un pueblo exclusivamente peatonal también marcó un antes y un después. “No fue fácil, pero entendimos que esta es nuestra manera de cuidar el entorno y la tranquilidad que tanto nos caracteriza. Los autos no entran, pero los abrazos y las historias no tienen límites”, cuenta entre risas Mateo, un vecino que vive allí desde hace más de 40 años.

Con calles que no conocen el ruido del tránsito y un aire cargado de historia y silencio, La Carolina se posiciona hoy como ejemplo de turismo rural a nivel mundial. Un rincón que invita a frenar, caminar y escuchar. Porque a veces, para avanzar, hay que detenerse.