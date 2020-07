Los mendocinos somos orgullosamente mendocinos. Por la lucha ganada al desierto, por haber heredado las enseñanzas del general José de San Martín, por las arboledas o por ganarle a la distancia. Por el motivo que sea, que encuentra sus raíces en la argentinidad, el sentido de pertenencia se pone en alto y resalta.

Recordemos que en esta cuarentena Mendoza, como provincia, ha ocupado un rol preponderante en las redes sociales escalando hasta los medios masivos de comunicación. Desde el “mundial de provincias”, que fue conquistado por la tierra del sol y del buen vino en una apretada semifinal –con debate de por medio- hasta el tuitero “MendoExit”, que luego fuera impulsado por el exgobernador Alfredo Cornejo y los medios nacionales, generando polémica y discusiones.

Muy orgullosos

Para completar este panorama, acaba de difundirse una encuesta que muestra que el 72,4% de los habitantes de esta tierra estamos “muy orgullosos” de pertenecer a ella, mientras el 22% dice estar “bastante orgulloso”.

Para el docente y ensayista sanmartiniano Juan Marcelo Calabria, es el modelo de esfuerzo mendocino el que podría promocionarse al resto de Argentina. Y esto tiene mucho que ver con ese sentimiento de orgullo.

“Yo soy orgullosamente mendocino y nos sucede que, a casi todos, cuando nos toca presentarnos en un evento del exterior decimos que somos de Argentina, pero de Mendoza. El orgullo viene por una tradición del esfuerzo y el trabajo de una provincia en donde a todo el mundo le gustaría vivir, porque además es uno de los mejores lugares turísticos”, señaló el docente de la UNCuyo.

Además, destacó que Mendoza es una provincia con alta institucionalidad, de acuerdos y consensos. “Nuestra constitución plasma políticas que son de Estado, como educación o el agua. Y hablando de la historia sanmartiniana, somos reconocidos en todos lados, somos la cuna de la libertad y Mendoza es el ejemplo de entrega total que hizo el pueblo para que la gesta pudiera llevarse adelante”, detalló.

Además, Calabria dijo que el legado sanmartiniano sobrevive más de 200 años después de haber sido gobernador intendente de Cuyo. “Es porque sigue presente la impronta que San Martín dejó en sus dos años de gobierno. Fue señera y sigue vigente hasta nuestros días. Y estando tan cerca del 9 de Julio, San Martín, con la delegación de Cuyo, fue la que sobresalió, descolló e impulsó la declaración de Independencia en Tucumán”, destacó.

La hostilidad de desierto

Para hablar en representación del empresariado local, Fernando Barbera, titular de gastronómicos y hoteleros de Mendoza dijo que el motivo de orgullo clave es geográfico: el esfuerzo frente a la hostilidad del desierto.

“La provincia fue desarrollada frente a la hostilidad del desierto. Fue la cuna de la campaña libertadora de América y fue reconstruida de un terremoto. Eso nos hace orgullosos de nuestras raíces”, estimó Barbera.

Pero, por otro lado, se interrogó respecto de los mendocinos del presente. “Hay que ver si esta generación está a la altura de quienes nos precedieron. Tenemos mucho por delante para volver a poner a Mendoza en un lugar del que nos podamos sentir orgullosos”, dijo.

Por su parte, la comunicadora y ex virreina nacional de la Vendimia, Julieta Navarro, comentó desde Buenos Aires que los mendocinos no siempre hemos sido ni somos tan amorosos con nosotros mismos: “La pandemia también nos ha exacerbado todo. Pero en líneas generales creo que si sos mendocino es muy probable que más de 100 veces en tu vida te hagan comentarios sobre lo lindo que es Mendoza y cómo todos quieren volver o lo rico que son sus vinos, entre otras cosas”. Es por esta razón, desde su punto de vista, que para ella es imposible no cultivar a lo largo de los años un sentimiento de orgullo por la provincia. “Más cuando te vas”, concluyó.

El músico Felipe Staiti, guitarrista del grupo los Enanitos Verdes, cree que el orgullo mendocino proviene de un sentimiento relacionado con la lejanía al centralismo. “Tiene que ver con rebuscársela. Con tener nuestra música, nuestro vino o nuestra industria. Es una forma de salir adelante”, dijo.

Coincidiendo con Barbera, destacó que el orgullo también viene de convertir un desierto en un vergel, todo gracias al trabajo del hombre. “Somos y tenemos la piel muy a la vista. También tenemos una carga de pueblo muy fuerte, y eso nos hace ser muy críticos con nosotros. Por más que ahora seamos una ciudad grande, arrastramos eso de pueblo, donde por la cercanía con la gente no nos hace valorarla. Pero si lo ves desde afuera esto es un paraíso, las arboledas son de los mendocinos”, terminó Staiti.

En detalle

El estudio de opinión, encargado por el empresario José Manuel Ortega Fournier, fue llevado adelante por la consultora Reale-Dallatorre, y en él se consultó a 800 mendocinos a través de Google y Facebook con la consigna: “¿En qué medida dirías que te sentís orgulloso de ser mendocino?”.

Martha Reale indicó que, si bien pasó poco tiempo entre las declaraciones de Cornejo y la publicación del estudio, la intención fue “no dejar pasar mucho tiempo y medir el humor social de ese momento”.

“Con el estudio buscamos medir la ‘mendocinidad’. Como consultora lo hemos abordado varias veces, pero no en estos términos, de manera cuantitativa. Me resultó interesante hacerla y lo que el estudio arrojó es tremendo. Al mismo tiempo, queríamos que fuera independiente del color político y mostrar que hay un sentimiento que subyace a una mayoría de los mendocinos, que es su orgullo”, remarcó.

Por su parte, José Manuel Ortega Fournier reconoció que se llevó una sorpresa al ver que hay tanto orgullo de los mendocinos por su provincia: “Si este estudio daba esos resultados en zonas como Escocia o Cataluña hubieran tenido su lógica por años de historia. Pero en una provincia que no tiene partido provincial, como ocurre en Neuquén, fue una sorpresa”.

Como se dijo, el estudio indica que 72,4% de los mendocinos está “muy orgulloso” de serlo, mientras que 22% está simplemente “orgulloso”. Esto quiere decir que el 94,4% de los consultados admite tener orgullo por Mendoza. Tal como afirma el relevamiento, el sentido de pertenecia es muy alto. De todas formas, también hay que contar que 3,1% está “poco orgulloso” y el 1,5% no está nada orgulloso de ser mendocino.

Otra pregunta que releva la encuesta es: “¿Creés que los mendocinos somos una sociedad distinta al resto del país o pensás que somos iguales al resto del país?”. A esto, el 65% de las personas respondió afirmativamente, mientras que un 33% dijo que “somos iguales” al resto de los habitantes argentinos.

En tanto, esta misma consulta reflejó, respecto del famoso “Mendoexit” que el 42% de los encuestados declaró que Mendoza “sí podríamos vivir separados” del resto del país con sus propios recursos y el 35% está de acuerdo con la separación. Como contrapartida, el 50% declaró que Mendoza “no podría vivir separada del país”, mientras que al 58% no le gustaría separarse del país.

¿Iguales o distintos?

Para la socióloga de la Universidad Nacional de Cuyo, Sol Frasca no se puede dar una respuesta lineal a una pregunta como la que hizo la encuesta. Según ella, es importante realzar la labor sociológica y entender que si queremos comprender el sentimiento de pertenencia “hay algunas cosas de ese estudio que deberían reverse”, remarcó.

En primer lugar, dijo, los tiempos en los que se realizó. “Las declaraciones de Cornejo, que revivieron el debate sobre el MendoExit, se hicieron un 29 de junio y la fecha del relevamiento es del 2 al 4 de julio, es decir que se tomó tres días para diseñar y planificar un estudio de opinión. No me parece tiempo adecuado. Hay preguntas que tienen cierta tendencia y no tienen que ver con el relevamiento en sí del sentimiento de pertenencia”, opinó.

Para la especialista esto es capcioso y cree que si se indagara sobre el sentimiento de pertenencia nacional también saldría alto el porcentaje. A su vez, detalló, para ella es claro que somos una sociedad distinta, pero que al mismo tiempo somos parte. “Creo que tendría que verse el grado de pertenencia que tienen otros ciudadanos en relación a sus provincias o sus departamentos. El ‘orgullo’ podría pensarse como parte de la idiosincrasia de la identidad nacional. Es decir, la pertenencia-orgullo puede pensarse a distintos niveles (departamental, provincial, nacional) y esto no quiere decir que una anule a la otra, ni mucho menos”, cerró.

Reale admitió al respecto que el periodo entre los dichos de Cornejo y la salida consulta es corto, efectivamente, y que hay que prestar atención a saber si se trata de una opinión catárquica o al humor del momento. “Todavía no sabemos si es una foto del momento o es un movimiento incipiente al cual prestarle atención”, señaló.

El español que encargó la encuesta

José Manuel Ortega Fournier es un empresario español que hace 15 años vive en la provincia. Aquí se dedicó al rubro gastronómico y vitivinícola y fue quién encargó el estudio de opinión a la consultora Reale-DallaTorre. Dijo que lo hizo para medir el grado de orgullo de los mendocinos respecto de su tierra y que se sorprendió de los resultados que arrojó. “Creo que existe la sensación de ser distintos y estar orgullosos. Siempre destaco la frugalidad de los mendocinos y el sacrificio realizado en una zona desierta”, mencionó destacando también la institucionalidad y el respeto que existen en Mendoza hacen que sea capaz de generar ese sentimiento.