Escándalo en San Juan: investigan si un profesor enseñó “contenido inapropiado” a los chicos

El Ministerio de Educación y la Justicia de San Juan investigan si un docente de Teatro enseñó “contenidos inapropiados” a los chicos de la Escuela Normal Sarmiento, en la capital sanjuanina. El hombre fue separado del cargo.

El profesor habría leído a los estudiantes de segundo año del secundario un fragmento de “Canelones”, cuento del famoso escritor y director de Orsai, Hernán Casciari. El fragmento de la polémica es el siguiente:

VÍCTIMA: —¿Hola?

CHIRI (voz de mujer): —...claro, pero eso es lo que te gusta.

VÍCTIMA: —¿Diga?

HERNÁN (voz masculina): —Lo que me gusta es chuparte el culo.

CHIRI: —Mmmm, no me digas así que me se ponen las tetas duras.

VÍCTIMA: —¿Quién es?

HERNÁN: —Yo lo que tengo dura es la poronga, (etcétera).

Esta parte de “Canelones” refleja una charla telefónica en formato broma entre dos varones adolescentes, tal como puede leerse aquí. Pero dista de ser la totalidad temática del cuento.

Según Diario de Cuyo, los padres también hablaron de una supuesta invitación a ver un video personal del profesor.

El fragmento de "Canelones" envuelto en la polémica en una escuela de San Juan

“Estamos ocupándonos de un caso que nos preocupa, dada la complejidad. Fue la denuncia, por parte de la directora de la escuela involucrada, al Ministerio de Educación la que alertó sobre lo sucedido. Según nos informaron, el profesor entregó un texto con contenido sexual y sobre homosexualidad a sus alumnos. A su vez, los habría invitado a los chicos a ver un video en una cuenta personal en la que presenta un monólogo en el que habla de contenido inapropiado para ellos”, comentó María Buttazzoni, directora de Educación Secundaria en diálogo con radio Sarmiento.

“Nos hemos acercado a la escuela y estamos en etapa de investigación con las partes involucradas, profesores, padres y alumnos”, señaló.

Sobre el texto, la funcionaria escolar aclaró que tiene “contenido inapropiado, que no está dentro de la currícula ni de la propuesta pedagógica. No existe la libertad de cátedra en la escuela secundaria, se debe seguir las indicaciones del material que se incluye en la propuesta pedagógica”.

Si bien el profesor ya fue apartado del cargo mientras avanza la investigación administrativa, la asesora de menores Laura Romarión confirmó que el fiscal general Eduardo Quattropani “instruyó a quienes estábamos de turno a actuar de oficio”.

“Lo que hacemos de oficio es investigar si hay o no existencia del delito. Se investigan varias aristas, no un solo posible delito, pero en caso de existir, sería un delito contra la integridad sexual”, detalló Romarión.

Qué dijeron el profesor y el autor del texto de la polémica en San Juan

A través de Twitter, el autor de “Canelones”, Hernán Casciari, mostró su sorpresa con lo ocurrido. “Esta es la noticia que aparece en los portales de San Juan hoy. Incluso el diario le pone asteriscos a las palabras ‘poronga’, ‘culo’ y ‘tetas’. La hipocresía a un nivel superior”, dijo.

También, el escritor divulgó un audio de la entrevista que mantuvo con el profesor denunciado y suspendido en San Juan. Fue compartida en su blog oficial.

El autor de "Canelones", el cuento de la polémica, habló en Twitter sobre el caso del profesor suspendido en San Juan

“Estoy muy mal. La semana pasada tenía que darles un ejercicio que estaba bastante negado en los chicos. Yo, comentándoles que estaba la producción de Canelones -el texto en cuestión- y hablando también de Fontanarrosa, les propuse leer el cuento. A muchos chicos les encantó, lo fueron a buscar. Y terminó, ahora, que estoy saliendo en todos los medios, que están sacando videos viejos míos para escracharme”, señaló el docente.

“Yo les leí el cuento y es lo que no les ha gustado a los padres porque han hecho una captura mal intencionada del texto y lo han andado divulgando por grupos. He recibido amenazas, me quieren golpear”, contó.

“Me parece que es una injusticia que están haciendo con un profesor, el texto no dice nada. No es una cuestión de intención sino de percepción”, aportó Casciari por su lado.

En tanto, el profesor añadió que “la idea era trabajar sobre eso, sobre el sentido del texto, cómo reemplazarlo por palabras más correctas. Es un ejercicio, trabajar sobre eso”.