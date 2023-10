Escalofriante relato de un mendocino en Israel: “Corrí a un búnker, no me voy a olvidar más de este momento”

La situación en Israel y la guerra contra Hamás, luego de la sangrienta matanza perpetrada por la agrupación terrorista y contra civiles israelíes y de otros países en la zona de la frontera con Gaza, atraviesa momentos realmente aterradores.

Los ciudadanos de las diferentes ciudades israelíes están en alerta permanente ante los ataques de Hamás, así como también a las sirenas que anuncian cada vez que se registra uno de estos bombardeos. Dependiendo la ciudad en donde se encuentran las personas, -si es más o menos próxima a la Franja de Gaza-, cuentan con entre 15 y 60 segundos para abandonar todo lo que estén haciendo y resguardarse en los refugios.

Escalofriante relato de un mendocino en Israel: “Hoy corrí por primera vez a un búnker”. Foto: Instagram @nicoeddi5

Entre los miles de ciudadanos de distintos países que se encuentran en Israel, se encuentra el mendocino Nicolás Eddi (27). Y por medio de la red social X -ex Twitter-, el joven suele describir las aterradoras y escalofriantes escenas y situaciones con las que debe lidiar a diario.

RELATO DE LA GUERRA, EN PRIMERA PERSONA

Luego de que durante la mañana del sábado -hora argentina- tuviera lugar el brutal y sangriento ataque a un grupo de jóvenes que se encontraba participando de un festival de música en las inmediaciones de Gaza -episodio que se adjudicó Hamás-, se declaró el inicio de la Guerra en Israel.

Se trata de una guerra que se mantiene desde hace ya siglos, que encuentra su origen en la exigencia de la autonomía del territorio de Palestina, y que suele recrudecer periódicamente y con enfrentamientos y ataques cruzados.

Escalofriante relato de un mendocino en Israel: “Hoy corrí por primera vez a un búnker”. Foto: X @nicoeddi5

Luego de la matanza de Hamás, Israel contraatacó y los reportes de muertos y heridos de ambos lados no dejan de incrementarse. Ya el mismo sábado, Nicolás comenzó a reportar vía X las novedades del conflicto.

El reporte de los primeros 200 muertos y 1.100 heridos tras la violenta arremetida contra los civiles que disfrutaban y participaban del festival de música en las cercanías de Gaza, junto a la expresión de deseo “Que tengamos paz pronto”, fue lo primero que compartió Nicolás (@nicoeedi5) en la red social.

Escalofriante relato de un mendocino en Israel: “Hoy corrí por primera vez a un búnker”. Foto: X @nicoeddi5

Horas después, reposteó la actualización de los datos: más de 600 muertos, más de 2.000 heridos. “Sigan justificando este desastre. Hijos de re mil puta”, se lee en la publicación de @florgolds que replicó Nicolás ya el 8 de octubre.

“Encontraron 260 cuerpos donde se hizo la fiesta de electrónica en el desierto. Fiesta pidiendo la paz. ¿Entienden eso? Estar tranquilo con amigos bailando y que entren a matar a mansalva. Hijos de mil puta. Que no quede ni uno vivo”, escribió posteriormente Flor, mensaje que el joven mendocino reposteó (o retuitéo, utilizando términos del ya extinto Twitter).

“HOY CORRÍ A UN BÚNKER”

Si bien durante los primeros días de la guerra Nicolás se remitió a replicar datos, reflexiones y experiencias de otras personas, lo que relató durante la tarde de este miércoles -hora argentina- en su cuenta de X eriza la piel.

“Hoy, por primera vez, corrí a un bunker. No me voy a olvidar más este momento. Estaba subido a una escalera, cambiando un foco de mi casa cuando sonaron las sirenas y entré en pánico. Agarre mi mochila de emergencias y corrí. Me sentí terrible. Ojalá todo esto termine pronto”, escribió @nicoeddi5 en X.

Escalofriante relato de un mendocino en Israel: “Hoy corrí por primera vez a un búnker”. Foto: X @nicoeddi5

Horas más tarde de compartir este conmovedor testimonio, el mendocino de 27 años dio detalles desolares al describir cómo es el día a día en medio de la guerra.

“Escucho aviones todo el tiempo, no paran de volar en todas las direcciones, pasan autos por la calle de mi casa andando rápido, no hay grillos como suelen haber, el silencio cuando lo hay, es tenso. De vez en cuando un perro ladra. No hay sirenas por ahora”, contó casi dos horas después de haber descripto cómo fue la evacuación que lo llevó al búnker.

ADVERTENCIA DE LAS FUERZAS ISRAELÍES A LOS CIVILES EN GAZA

Luego de este primer ataque de Hamás a los civiles en Israel, la ofensiva israelí no se hizo esperar. Desde el sábado, el fuego cruzado entre Palestina e Israel es incesante, las víctimas se cuentan a centenares y hay tensión en toda esta parte del mundo.

Escalofriante relato de un mendocino en Israel: “Hoy corrí por primera vez a un búnker”. Foto: X @AlertaNews24

En las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dejaron caer -vía aérea- folletos con advertencias para los civiles que viven en la zona de la Franja de Gaza. Según se lee, piden y recomiendan a la gente que abandone sus hogares y vayan a refugios ante nuevos e inminentes bombardeos de parte de Israel.

“Por su seguridad, deben abandonar sus hogares inmediatamente y dirigirse a refugios. Las FDI no están interesadas en hacerle daño a usted ni a sus familiares. Cualquiera que esté cerca de los terroristas de Hamás o de objetivos terroristas pondrá sus vidas en peligro”, se lee en los folletos.

Seguí leyendo