“¿Alguna vez te mandaron a lavar los platos?”. La respuesta de Virginia Contreras Laciar, oriunda de Guaymallén, campeona sudamericana de jiu-jitsu, hermosa y femenina, no deja lugar a dudas: “Si alguna vez me dijeron esa frase no lo recuerdo, pero no creo que quieran decírmela de nuevo”.

Con la misma determinación y una “garra” que asombra, habló de su necesidad de reunir sponsors para su próxima competencia a realizarse en Chile en el mes de septiembre. Pero también hizo un llamado a todas las mujeres que deseen aprender esta disciplina que crece día a día y que se convirtió, al menos para ella, en una forma de vida.

“Que se acerquen y descubran esta hermosa disciplina que ayuda a defenderse. Pueden comenzar sin importar el peso y la edad. Les otorgará herramientas invaluables para la vida”, advierte y completa: “Creo que las mujeres tenemos que copar espacios que antes estaban pensados para hombres. No hay que caer en eso de que hay deportes para hombres y deportes para mujeres. Cada uno puede practicar la actividad que más le guste. Y a las mujeres nos encanta luchar”.

Sin embargo, plantea una realidad: hay más hombres que mujeres en esto. Aunque, cada vez crece más el plantel femenino del jiu jitsu tanto a nivel nacional como provincial. “Antes éramos menos practicantes y con el tiempo eso fue cambiando, pero hay que seguir trabajando en difundirlo”, dice.

Virginia Contreras Laciar nació el 21 de enero de 1994 y fue su papá, Andrés “Katana” Contreras, cinturón negro de esa disciplina y profesor de la filial Las Heras, quien la hizo ingresar a ese mundo allá por el año 2011. “Fue con la idea de que hiciera un curso de defensa personal. Ahí empecé y después me enganché con las clases”, repasa. Hoy, a simple vista, cuesta imaginar a Virgi en plena lucha sobre el tatame, un piso de goma especialmente preparado para evitar lesiones.

Virginia Contreras es mendocina, campeona sudamericana de jiu-jitsu y busca apoyo para competir en Chile. | Foto: gentileza

El jiu-jitsu es un arte marcial japonés clásico o koryū budō que abarca una variedad amplia de sistemas de combate modernos basados en la defensa (sin armas) de uno o más agresores. La disciplina combina técnicas de lucha cuerpo a cuerpo con golpes, luxaciones y barridos.

Según dice, es una disciplina en constante cambio y evolución, a diferencia de otras artes marciales. “Por lo tanto –explica-- a la hora de ejercitarla estamos siempre aprendiendo, estudiando y entrenando para mejorar”.

Además, según asegura, se trata de un estilo de vida, ya que la filosofía del jiu-jitsu se traspasa a todos los ámbitos de la vida.

“La constancia, la disciplina, no desistir, enfrentar las adversidades. Creo que lo mejor que tiene es que brinda herramientas para toda la vida”, señala.

Los planes y las dificultades

Junto con Juan Manuel Méndez, su pareja, también competidor, planifican viajar en septiembre a competir en un torneo de la liga AJP tour que se desarrollará en Chile. Poco después, en noviembre, participarán del Open Argentina que se realizará en Buenos Aires.

“Ambos trabajamos, pero la situación está difícil y nunca es suficiente. De concretarse los viajes de Chile y Buenos Aires serían tres en el año, sumando el de Brasil, recientemente concretado, y hay que estar muy bien posicionado económicamente para costear todo esto sin apoyo de ningún tipo”, sostiene Virginia.

“La idea es seguir compitiendo, pero para hacerlo necesitamos viajar y es difícil de sobrellevar. Insisto, los dos trabajamos, no vivimos de esta disciplina, pero los traslados, la comida, la estadía representan sumas muy difíciles de afrontar”, continúa.

Es por eso que Virginia hizo alusión a la necesidad de contar con sponsors o patrocinadores. “Hay muchos viajes más, pero lamentablemente tenemos que seleccionar y quedarnos con la idea de participar en los más importantes. Si fuera por nosotros, meteríamos dos o tres torneos más”, se sincera.

Los aportes que necesitan son abarcativos: desde pasajes hasta suplementación, estadías o dinero para costear los numerosos gastos que representan estas experiencias.

“La verdad es que se trata de un deporte que, a la hora de competir, se hace complicado costear, nosotros por supuesto sacamos todo de nuestros bolsillos. Siendo del interior, viajar a cada competencia es un esfuerzo muy grande, un gran sacrificio”, aclara.

Justamente respecto de la última competencia en Brasil, contó con orgullo que trajo a Mendoza un nuevo trofeo a su extensa trayectoria deportiva.

Frente a los mejores exponentes del jiu-jitsu internacional, Virginia se consagró campeona en el torneo Sudamericano. La felicidad y la satisfacción que le dio ese importante logro no lo puede disimular.

“Fue un desafío y logré cumplir esa importante meta. Fue un esfuerzo no solo mío sino del equipo y no resultó fácil. En cada instancia lo hemos dado todo”, resume.

“Las sensaciones de poder competir y ganar en Brasil fueron muchas, de muchísima alegría, felicidad y especialmente un profundo orgullo. Hoy me encuentro con deseos de más para los próximos torneos, estoy muy motivada”, asegura, para resumir: “Lo más lindo fue poder llevar nuestra lycra con la bandera de Argentina”.

Esa misma motivación es la que la lleva a pensar en los próximos meses: “La temporada viene muy bien, con muchas expectativas respecto de los torneos que quedan para el resto del año. Estamos trabajando muy fuerte para conseguir todos los objetivos propuestos, tanto desde lo técnico, desde lo físico con nuestro preparador Raúl Núñez quien se especializa en deportes de combate, como así también con nutricionista deportiva y psicóloga deportiva”, relata.

“Intentamos abarcar todas las aristas lo mejor que se pueda. Insisto, más allá de la dificultad económica pensamos competir en Chile en el torneo de la liga AJP en septiembre y luego en el Open Argentina en la provincia de Buenos Aires dos meses después”, detalla.

En un resumen de su extensa recorrida en este mundo que califica como “maravilloso”, repasa: “Practico jiu-jitsu desde los 17 años y es una disciplina muy apasionante, no es simplemente una actividad física, sino que, como siempre digo, se trata de un estilo de vida y de una de las artes marciales más completas. Llevo la lucha en la sangre, de ahí viene la pasión”, advierte.

Cabe aclarar que el equipo de Virginia se denomina Cícero Costha Mendoza cuyo profesor es Raúl Núñez (quien, además, es su preparador físico). Dicho equipo lidera todas las filiales de la provincia. Así, ella entrena en la filial de Godoy Cruz, gimnasio HPF con el profesor Fernando “Petardo” García.

“El jiu-jitsu en nuestra provincia está creciendo mucho, cada vez hay más practicantes y nuevas academias. Lamentablemente a nivel económico no se cuenta con apoyo y los competidores deben solventar todos los gastos. Ayudaría mucho contar con apoyo económico aunque sea para los traslados”, insiste.

Para colaborar

Quienes deseen colaborar o hacer un aporte para los próximos certámenes de Virginia pueden contactarse al 261-6189944 y seguirla en su Instagram: @Virginia.bjj.