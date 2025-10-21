Enrique Piñeyro denunció una grave infracción durante un aterrizaje en Ezeiza: "Nos apuntan con un láser"

El piloto y cineasta compartió un video en sus redes sociales donde mostró cómo lo apuntaban desde tierra minutos antes de aterrizar.

Enrique Piñeyro denunció una grave infracción durante un vuelo en Ezeiza: "Nos apuntan con un láser"

El actor, director y piloto Enrique Piñeyro denunció que durante un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue apuntado con un láser verde directo a la cabina, una práctica que calificó como “un pasatiempo peligroso” y que debería ser penada por la Justicia.

A través de su cuenta de X, el cineasta italiano nacionalizado argentino compartió un video grabado desde la cabina del avión, en el que se observa claramente cómo un rayo láser proveniente desde tierra ilumina el parabrisas del cockpit mientras la aeronave se aproxima a la pista.

“Aterrizando en Ezeiza nos apuntaron –una vez más– directo a la cabina con un láser. Es un pasatiempo peligroso. La solución del problema es policial, no aeronáutica. En la mayoría de los países se acciona penalmente. Es hora de que las fuerzas de seguridad se ocupen del problema”, escribió Piñeyro.

— Enrique Piñeyro (@epineyro_ok) October 20, 2025 Quién es Enrique Piñeyro Nacido en Génova, Italia, el 9 de diciembre de 1956, Enrique Piñeyro es actor, director, productor de cine, médico aeronáutico, piloto de línea aérea y activista humanitario.

Se desempeñó como comandante en la extinta aerolínea LAPA, a la que renunció en los años noventa tras denunciar irregularidades. Luego canalizó su experiencia en el cine, con películas y documentales como Garage Olimpo y El Rati Horror Show.

Además, fundó la ONG Solidaire, con la que realiza vuelos humanitarios en un Boeing 787 propio para trasladar refugiados y ayuda médica a zonas en conflicto o catástrofe.