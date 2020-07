Enfermero se recuperó del coronavirus, pero los vecinos lo golpearon, le prendieron fuego la casa y le robaron el auto

Un joven enfermero de Neuquén se recuperó del coronavirus, pero los vecinos lo golpearon, le prendieron fuego la casa y hasta le robaron el auto. Vivió un calvario, que indignó a toda su provincia y derivó en una denuncia ante la Justicia para dar con los atacantes.

Daniel Porro, quien trabaja en el policlínico ADOS, dio positivo al test de Covid-19 el 19 de junio pasado. Igualmente, desde antes se había aislado en su hogar y luego en la casa de su madre.

Al someterse a otro hisopado, y después de haber tenido síntomas de tos y dolor en el pecho, Daniel volvió a su casa y se reincorporó a trabajar ya sin tener el virus. Se recuperó de la enfermedad, pero no del odio que le trasmitieron sus vecinos.

“Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio”, dijo Porro en LM Neuquén respecto a las palabras de un vecino, quien junto con otro familiar lo amenazaba también con robarle el auto.

El jueves pasado, la violencia estalló. Un vecino llamó a Daniel para que saliera a la vereda y la situación mutó a insultos y una pelea. Hubo trompadas y patadas, hasta que el enfermero quedó casi inconsciente. “Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”, detalló la víctima.

Esa misma tarde, a Daniel también le robaron su Fiat Palio, el cual la Policía pudo recuperar a las pocas horas. “Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”, relató el enfermero.

“La gente tiene desconocimiento, porque no he tenido problemas con este vecino. La Policía le explicó bien cómo era el tema de los contactos, del aislamiento, pero esta persona nunca lo entendió, hasta hace tres noches, que me pasa todo esto”, lamentó el hombre agredido.

La denuncia quedó en manos del fiscal jefe Pablo Vignaroli y la fiscal Paula González, que solicitaron la información presentada por la víctima.