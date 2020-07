Enfermera denunció que los vecinos le mataron sus mascotas para que se fuera del barrio

Una enfermera de 41 años denunció en la ciudad de Santa Fe que los vecinos le mataron sus mascotas para que se fuera del barrio, debido a que atiende a pacientes con Covid-19 y ellos temen contagiarse.

Los ataques se remontan a marzo pasado cuando, tras dejarle un escrito en la puerta de su casa, los lugareños le tiraron carne con vidrio molido a dos de sus mascotas: la perra murió en el momento y el gato agonizó un día y medio y luego, también falleció.

Daniela (41) vive en el barrio Guadalupe junto a su hijo de 23 años. Según aseguró la mujer en Aire de Santa Fe, uno de sus vecinos es el autor del ataque a la perra y al gato porque le había pedido que se fuera de la casa “porque iba a infectar el barrio”.

“Toda la vida ayudé a mis vecinos, me llamaban a cualquier hora para que les tome la presión, para que les coloque inyecciones y siempre estuve dispuesta. Cuando empezó la cuarentena me encontré con un cartel diciéndome que me vaya porque iba a infectar a todo el barrio”, detalló la enfermera.

Tras los decesos de dos mascotas, a Daniela y a su hijo les quedó Junior, un perro para el que buscan un compañero. “Jamás me hubiera imaginado vivir algo así, fue un dolor muy grande. Uno no busca enfermarse. Nadie está exento”, lamentó la mujer.