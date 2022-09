Aunque durante las últimas horas hubo un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores y en las fábricas de neumáticos del país se levantó la huelga general -lo que derivará en que se retome la producción-, este rubro de la industria automotriz evidenció una fuerte crisis en las últimas semanas. El faltante de ruedas se vio reflejado en un desmedido aumento del precio de venta e, incluso, en faltantes en algunos comercios.

Sin embargo, y más allá de este panorama -que, se espera, comience a normalizarse en los próximos días-, en Mendoza es muy baja la incidencia de vehículos rebotados en su intento por pasar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y que presentan falencias graves en los neumáticos. Así lo confirmó el vicepresidente de la Cámara de RTO de Cuyo, Eduardo Toranzo.

En medio de la crisis, aclaran que los rebotes en la RTO por neumáticos defectuosos son muy bajos. Foto: José Gutiérrez / Los Andes.

“El porcentaje de incidencia de problemas en los neumáticos entre los vehículos rebotados en la RTO es muy bajo. Creemos que esto tiene que ver con que, para pasar la prueba, hace falta que las ruedas tengan entre 0,4 y 0,5 mm de espesor en el dibujo. Si tiene eso, andan bien. El tema es que quienes están por debajo de ese espesor, son autos que tampoco suelen tener ni luces, ni frenos, además de otras tantas fallas. Y son esos autos que ni se acercan a la RTO”, destacó Toranzo.

En ese sentido, el empresario destacó que las principales fallas detectadas -y que, por ende, representan una mayor incidencia en los rebotes- tienen que ver con los frenos y las luces. En tercer lugar, en tanto, se encuentran aquellas que presentan errores con la documentación (pólizas de seguro, por ejemplo), así como algún faltante en el botiquín.

“El nivel de rebote para autos que no están ni siquiera en condiciones de circular (es decir, ni siquiera con obleas provisorias) es de solo 2% en Mendoza. A ello se suma que 40% de los autos en Mendoza ya tienen la RTO, según los datos oficiales”, destacó Toranzo.

En medio de la crisis, aclaran que los rebotes en la RTO por neumáticos defectuosos son muy bajos. Foto: José Gutiérrez / Los Andes.

Más movimientos en las plantas verificadoras

Durante las últimas semanas se incrementó la afluencia de vehículos a las plantas de RTO. Según Toranzo, vicepresidente de la Cámara de RTO en Cuyo, esto tiene que ver con dos factores: la proximidad de las vacaciones (muchos automovilistas saldrán de viaje en sus vehículos) y el hecho de que a partir de octubre -es decir, mañana- se endurecerán los controles.

“Se va a ir moviendo cada vez más de acá a fin de año. Estamos pidiéndole a la gente que aproveche y venga ahora a hacer la RTO, que no demora más de 20 o 25 minutos. Porque si no, en diciembre van a perder mucho tiempo viniendo, y las plantas van a colapsar. Ya con la cantidad de gente que vino en diciembre el año pasado -y que deberá volver porque se vence el año de validez de la RTO-, las plantas van a colapsar. Y a ellos hay que sumarlos los que todavía no la hicieron”, concluyó el referente.

Aumentaron las denuncias de robos de neumáticos y las aseguradoras ya restringen su cobertura

Si bien el conflicto en el rubro de fabricación de neumáticos y la consecuente poca oferta de estos productos no afectó considerablemente a la RTO, donde se evidenció un notable cambio fue en las compañías aseguradoras de vehículos.

En medio de la crisis, aclaran que los rebotes en la RTO por neumáticos defectuosos son muy bajos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Según destacaron a Los Andes, durante los últimos 18 meses crecieron sustancialmente las denuncias por robos de estos componentes del vehículo. Y si bien se trata de una problemática histórica ya, con el faltante se evidenciaron las consecuencias.

“El problema del robo de cubiertas viene desde hace mucho tiempo ya. No es algo que se desató por el conflicto que ha habido con las empresas fabricantes, sino que viene desde hace varios años. Hay un tema bastante delicado aquí, y es que mucha gente toma como una ‘travesura’ el cambiar los neumáticos y denunciarlos como robado. Pero es un fraude, un delito”, destacó el productor de seguros mendocino Edgardo Juschniuk.

En medio de la crisis, aclaran que los rebotes en la RTO por neumáticos defectuosos son muy bajos. Foto: Imagen ilustrativa.

De acuerdo a estadísticas extraoficiales, entre las propias compañías aseguradoras sostienen que 80% de las denuncias por robo de neumáticos son falsas. A ello se suma que, en comparación con los precios de hace un año, el valor de los neumáticos ha subido cerca de 150%.

Por esto mismo es que la Superintendencia de Seguros de la Nación ha autorizado a las compañías en una reciente resolución a que, o bien se limite la cantidad de neumáticos robados que se cubre por un determinado período o a que se limiten la cantidad de eventos que alcanza la cobertura de la póliza y su vigencia. Hay, además, una tercera alternativa y es que la aseguradora opte por hacer uso de las dos facultades.

De hecho, hay empresas que ya han decidido costear la cobertura de una sola rueda robada por año.