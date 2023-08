En la semana de la forestación, Irrigación plantó más de 40 árboles en el dique Cipolletti

En coincidencia con la “Semana de la forestación” en Mendoza y tras haberse conmemorado el 15 de agosto el Día Provincial del Árbol, el Departamento General de Irrigación rescató la importancia y función primordial que cumplen los árboles en el ambiente, con una iniciativa que invitó a la toma de conciencia. Y junto a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo y EUCA, el concesionario de la hostería del predio del Dique Cipolletti, llevó a cabo este miércoles una muy emotiva e importante acción de reforestación, con la plantación de 48 ejemplares.

La iniciativa partió de los programas de Irrigación “Agua y Patrimonio Cultural de Mendoza” y “Educación y Gobernanza”, que junto a la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico del DGI, hicieron posible que el predio del dique Cipolletti sea reforestado con ejemplares de cipreses, casuarias, cedros, durazneros, manzanos, ciruelos y eucaliptus, entre otras variedades. Además se plantaron 56 plantines de distintas variedades que van a favorecer la vida del predio.

El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, participó del acto y se refirió a la importancia del dique Cipolletti para la distribución del agua en la cuenca del río Mendoza y aseguró que “acá se reparte el agua del río Mendoza a todo lo que está verde en la provincia, y si no hay agua, no hay verde. Este lugar es el epicentro de todas las cosas que pasan con el agua. Acá está la cabeza, desde donde se dirigen todas las acciones para que el resto del oasis que riega el río Mendoza, tengan agua. Por eso es tan importante el mantenimiento de este predio, Si no tuviéramos árboles, con las temperaturas que tenemos, invierno como el que estamos viviendo que no parece invierno la verdad que la pasaríamos muy mal. El desafío de cuidar el agua es importantísimo, porque a futuro será muy duro”, sostuvo el Superintendente, quien estuvo acompañado por Sebastián Melchor, Director de Recursos Naturales de la Provincia; Marité Badui, Jefa de Gabinete de Irrigación; Marcelo Landini, el Subdelegado de Aguas del río Mendoza; y Aníbal Manzur, Director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico de Irrigación.

A partir del relevamiento que efectuó la empresa concesionaria de la hostería, sobre el estado del arbolado del predio, se constató que varios ejemplares estaban secos y debían ser reemplazados. Este relevamiento se realizó con ingenieros agrónomos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, a partir de un acuerdo específico entre Irrigación y el establecimiento educativo, de transferencia de conocimientos en la gestión de espacios verdes y arbolado público. En total fueron 12 los ejemplares que se erradicaron y por cada uno de ellos, tal como establece la Ley 7.874 de Preservación y Control del Arbolado Público, fueron dos los que se colocaron por cada uno erradicado.

Para llevar adelante esta acción de reforestación, es que Irrigación invitó a alumnos de la escuela República de México, del dique Cipolletti, a participar de la iniciativa y toma de conciencia ambiental. Previamente la Ing. Agr. Sonia Fioretti, titular de la cátedra Espacios Verdes, en la Facultad de Ciencias Agrarias, les brindó una charla educativa sobre la importancia del arbolado en Mendoza y pasisaje, además, pudieron apreciar rodajas de árboles ya estudiados por la Dendrocronología, con la marca de los años. El especialista Alberto Ripalta, ahondó sobre la relación de esta ciencia con el clima.

En un apartado especial, se les comunicó a los estudiantes algunas características de los árboles que se plantaron, el por qué de la importancia de un proyecto de reforestación y la consiguiente información de la metodología de plantación.

Un detalle importante es que a cada ejemplar colocado en el dique Cipolletti se acompañó de un cartel explicativo en el cual se informa el tipo de especie, las características y su resistencia a la sequía, detallándola según el índice desde “muy resistente” a “nada resistente”, un dato muy interesante teniendo en cuenta la situación de sequía prolongada que transcurre la Provincia, desde al menos 10 años. Estos carteles fueron confeccionados con material reciclado por el Taller de Irrigación en Cipolletti.

Cabe destacar, que los ejemplares reforestados formarán parte de un recorrido que podrá ser visitado por quienes acudan al Centro de Interpretación del Agua Dique Cipolletti.

Orígenes de la protección del arbolado y el Departamento General de Irrigación

La vocación por la protección y fomento del árbol y de las masas boscosas en Mendoza reconocen importantes antecedentes, los cuales se remontan al siglo XIX. Si bien primó en un comienzo una visión sanitarista, ornamental y productivista de la naturaleza, esto no constituyó un impedimento para que las diferentes autoridades implementaran importantes medidas de protección del arbolado, las que otorgaron características distintivas a la provincia en este sentido y que llegan hasta la actualidad.

Pueden identificarse como hitos, la ley 19 de 1896 que promovió la creación del Parque del Oeste (actualmente Parque General San Martín). Al año siguiente, se promulgó la ley 39, de protección y fomento de bosques, árboles y arbustos en la provincia. Esta ley significó un destacado instrumento que reguló desde cuándo se podrían cortar los árboles, las penas por su incumplimiento, un sistema de exenciones y primas de estímulo, etc. hasta la exigencia y reforzamiento de la obligación de plantar árboles a la vera de cada nueva calle y cauces de riego que se abriera.

En este orden de ideas, un rol destacado desarrolló Irrigación, ente autónomo responsable de la gestión del agua en la provincia, que en 1935, creó dentro de su estructura la Sección Agronómica, la cual llevó adelante la elaboración de censos de cultivo, incluso los forestales y sus respectivas necesidades de agua; y la divulgación de conocimientos a los regantes, entre otras acciones. Asimismo llevó a cabo un Plan de Forestación que consistió en la formación de bosques de álamos, olmos, acacias y sauces y otras variedades en los terrenos adyacente a los diques Cipolletti (río Mendoza), Medrano (río Tunuyán) y el Canal Zanjón (actualmente Cacique Guaymallén). Acompañó esta iniciativa también con el establecimiento de viveros y estaciones experimentales en los diques Medrano, Phillips y Cipolletti, con la finalidad de proveer de plantas a las Inspecciones de Cauce y realizar estudios sobre las mejores especies para la geografía semiárida de Mendoza.

En este clima de ideas respecto de la protección del arbolado, el Gobierno de Mendoza instituyó también, en dependencias del Ministerio de Economía, la Oficina de Defensa y Fomento Forestal (1939), y proclamó el 15 de agosto como Día Provincial del Árbol. Asimismo, la coordinación política de la dirigencia política de los años treinta permitió articular esta defensa forestal con las políticas de fomento turístico y en 1940 se construyó la Hostería Dique Cipolletti, un espacio de recreación para turistas y para la protección de infraestructuras hídricas.