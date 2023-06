Empieza hoy una Expo Educativa de Mendoza renovada y con una oferta académica ampliada

Entre hoy y el viernes se desarrollará en Mendoza una nueva edición de la Expo Educativa Mendoza que reúne la oferta académica para el nivel superior con la participación de 11 instituciones entre ellas, universidades públicas y privadas. Organizada por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) esta oportunidad llega renovada para ofrecer una propuesta más amplia. Es que se ha buscado adaptarla a las nuevas necesidades y ofrecer alternativas diversas, más allá de las tradicionales carreras.

La edición 2023 llega con dos novedades: por un lado se incluirán apuestas más allá de las carreras de grado que incluyen formación en oficios para una rápida salida laboral o quienes no tienen la posibilidad o no quieren invertir mucho tiempo en formación. Pero además, habrá charlas sobre orientación vocacional para quienes necesitan definirse.

Lo que advierten los especialistas vinculados a su organización es que en particular los jóvenes ya no son como antaño, tienen nuevas concepciones y necesidades y es en ese sentido que han buscado adaptarse. Pero además, tal cual destacó la psicopedagoga Mónica Coronado, directora de Trayectorias Educativas de la universidad, la intención es que se lleven más que un cúmulo de información que a veces no saben cómo utilizar, sino que puedan tener voz y mantener un diálogo enriquecedor para ayudarlos a interpretar esa información y tomar mejores decisiones.

Expo Educativa, una de las ediciones anteriores

“Se trató de pasar de una expo que se basaba en mostrar a una expo más generosa que los quiere orientar y los pone en el centro, lo importante no es la carrera que les querés mostrar sino su necesidad de orientación y esas oportunidades se dan cuando tienen espacios de participación”, explicó.

“Entonces decidimos darlo vuelta y que vea a ver qué hay para mi y que si quería entrar a Ingeniería y no entra tenga un plan B o un plan C”, agregó.

Inclusiva

La actividad se extenderá entre las 9 y las 18 de las tres jornadas en el complejo de las Naves, en el predio del Parque Central, en Ciudad. La entrada es libre y gratuita y se espera que asistan al menos 4.500 jóvenes. Habrá 80 stands.

Está destinado, especialmente, a estudiantes de los dos últimos años del secundario, y a quienes requieran redefinir su vocación.

“No todos quieren una carrera sino un oficio, quizás no les gusta estudiar o leer y quieren desempeñarse laboralmente y hay muchos centros de capacitación en la provincia”, comentó Coronado. “No son solo chicos de clase media que buscan carreras universitarias que era un concepto clasista y excluyente, también hay chicos que ingresan a la facultad pero también necesitan trabajar, entonces quizás ingresen a aprender un oficio y lo hagan mientras estudian una carrera más larga”, agregó.

Las tres jornadas contarán con los que han llamado “exposervicios” que incluye un equipo de informadores, testeos de VIH y Sífilis gratuitos, intervenciones artísticas y actividades recreativas además de Food Tracks.

Coronado destacó una charla para padres a cargo de expertas para saber cómo acompañar a los chicos en esta decisión que es el viernes a las 11.30 en la Sala Verde.

Expo ampliada

La expo además tendrá su versión digital a través de la plataforma www.expoeducativa.mendoza.edu.ar. Allí, se ofrece una grilla de las actividades presenciales que no requieren inscripción previa. Pero sobre todo, permite el acceso a toda la oferta de formación disponible en la provincia. Este espacio ya está habilitado y se podrá consultar de forma permanente.

Está organizada en 6 categorías, tanto para carreras como para oficios y son: artes y diseño, básicas y naturales, tecnológicas, sociales y humanas, salud, y económica y jurídica.

Además, la expo también tendrá su propuesta en el Sur, Este y Valle de Uco. Se replicará el viernes 23 de junio, de 10 a 18, en la facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael; el martes 27 de junio, de 9 a 17, en el Polideportivo La Colonia, en Junín, y el viernes 30 de junio, de 9 a 17, en el Polideportivo Municipal de Tunuyán.