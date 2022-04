Elefantas del zoo mendocino: se aprobó el traslado y viajarán en los próximos días a un santuario de Brasil

“Luego de hacer todas las acciones administrativas correspondientes, junto a diversos actores, organizaciones y la sociedad en general, a quienes agradezco enormemente, los CITES de Pocha y Guille se encuentran aprobados para efectivizar el traslado al santuario de Brasil”.

La reciente publicación en su cuenta de Twitter por parte del secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, no dejó margen de dudas: Pocha y Guillermina, las elefantas que se encuentran en cuarentena desde hace casi un año en el Ecoparque de Mendoza, parten al santuario de Brasil en los próximos días.

Así lo admitió, en diálogo con Los Andes, el propio funcionario, que se encuentra en Buenos Aires.

“Acaban de traerme la documentación que faltaba anexar. Sin eso no podíamos completar la gestión. Ya no hay marcha atrás y estamos activando el protocolo para los traslados, que se harán en los próximos días, 15 o 20 días como máximo”, amplió.

pic.twitter.com/bfFrk1Mqq7 — Humberto Mingorance (@MingoranceH) April 26, 2022

Dichos protocolos no tiene que ver sólo con preservar y mantener la cuarentena extensa que atraviesan ambas elefantas, sino ultimar detalles de los camiones y contenedores, además de intensificar el adiestramiento y la logística.

Mingorance, apuntó a las trabas que impuso la Nación: “Hay que resaltar que, evidentemente, lo que decía Nación respecto de que no se trataba de un santuario sino un espacio de reproducción, no tiene asidero alguno: es un santuario, no reproducen animales y tienen todas las condiciones para que esto pueda llevarse a cabo”.

Como se informó, la polémica se había reavivado en los últimos días, cuando Nación dijo que recurriría a la Justicia para hacer consultas sobre el traslado de las elefantas dudando de que realmente se trate de un santuario.

La emisión del certificado de exportaciones CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es la última autorización que faltaba para concretar el tratado de las elefantas asiáticas a Brasil.

Precisamente el temor de las autoridades provinciales era que, al estirar los tiempos, se venzan los permisos que otorga Brasil, que caducan en mayo.

A pesar de la importante cantidad de documentación presentada por la Dirección de Ecoparque Mendoza en los expedientes de tramitación de los permisos CITES, acreditando el estatus del santuario y su reconocimiento internacional como uno con los más altos estándares de excelencia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación indicaba en sus medios oficiales que dudaba de que se trate de un verdadero santuario. “Con tecnicismos ampliamente superados por las acreditaciones efectivas logradas por el espacio, se pretende una vez más dilatar el traslado de Pocha y Guillermina”, habían señalado las autoridades provinciales

Al parecer, todo está dado para que por fin madre e hija se trasladen a un espacio ideal para su especie.