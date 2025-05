El terremoto de 7.5 en Chile se sintió en Ushuaia: el comunicado que emitió Defensa Civil

Estaba realizando estas tomas desde un tercer piso, la cámara la tenía arriba de un trípode. Sentí un gran mareo, y vi que el trípode se movía ¿qué me pasa me dije? Hasta que tomé conciencia que no era yo, al rato me llegó la noticia del terremoto a 200 km de Ushuaia.

