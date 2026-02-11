El Registro Civil abre concurso para reforzar su atención al público: cómo postularse

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza anunció la apertura de un concurso de ingreso para fortalecer las áreas de atención presencial del Registro Civil.
El Gobierno de Mendoza lanzó una convocatoria para cubrir cargos en el Registro Civil. Los perfiles buscados y cómo postularte paso a paso.
Esta iniciativa busca profesionalizar el servicio y cubrir vacantes estratégicas en diferentes departamentos de la provincia.
La búsqueda está orientada a personas con vocación de servicio, capacidad de resolución y manejo de herramientas tecnológicas. Los puestos a cubrir son:
Clase 005 - Técnico Administrativo: 15 vacantes distribuidas en diversas oficinas de la provincia.
Clase 013 - Profesional G1 (Abogados): 4 vacantes para asesoría y funciones técnicas específicas.
La distribución territorial es amplia, abarcando zonas como:
Gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
Zona Este: San Martín y Rivadavia.
Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe.
Valle de Uco: Tunuyán y San Carlos.
El proceso es 100% transparente y se realiza de forma digital. Aquí te explicamos cómo participar:
Revisión de Requisitos: Antes de empezar, asegurate de cumplir con las condiciones generales (ser argentino, mayor de edad, título secundario completo para administrativos o título de abogado para profesionales).
Inscripción Online: Deberás ingresar al portal oficial de Concursos de Mendoza dentro del periodo de inscripción (revisá las fechas exactas en el cronograma oficial de la web de Prensa Mendoza).
Documentación: Prepará tu DNI, certificado de buena conducta y los títulos que acrediten tu formación. Todo debe cargarse en formato digital.
Examen y Evaluación: El concurso consta de una etapa de antecedentes y un examen de oposición donde se evaluarán conocimientos específicos sobre el funcionamiento del Registro Civil y normativa vigente.
La información completa, el material de estudio y los formularios de inscripción están disponibles en el sitio web de Prensa de Mendoza y en el portal de transparencia del Gobierno.