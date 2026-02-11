El Registro Civil abre concurso para reforzar su atención al público: cómo postularse

El Gobierno de Mendoza lanzó una convocatoria para cubrir cargos en el Registro Civil. Los perfiles buscados y cómo postularte paso a paso.

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza anunció la apertura de un concurso de ingreso para fortalecer las áreas de atención presencial del Registro Civil.

Esta iniciativa busca profesionalizar el servicio y cubrir vacantes estratégicas en diferentes departamentos de la provincia.

¿Qué perfiles se están buscando? La búsqueda está orientada a personas con vocación de servicio, capacidad de resolución y manejo de herramientas tecnológicas. Los puestos a cubrir son:

Clase 005 - Técnico Administrativo: 15 vacantes distribuidas en diversas oficinas de la provincia.

Clase 013 - Profesional G1 (Abogados): 4 vacantes para asesoría y funciones técnicas específicas. El Registro Civil ya tiene todo su archivo provincial digitalizado Registro Civil ¿Dónde están las vacantes? La distribución territorial es amplia, abarcando zonas como:

Gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Zona Este: San Martín y Rivadavia.

Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Valle de Uco: Tunuyán y San Carlos. Pasos clave para postularse El proceso es 100% transparente y se realiza de forma digital. Aquí te explicamos cómo participar: