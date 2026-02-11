11 de febrero de 2026 - 11:05

El Registro Civil abre concurso para reforzar su atención al público: cómo postularse

El Gobierno de Mendoza lanzó una convocatoria para cubrir cargos en el Registro Civil. Los perfiles buscados y cómo postularte paso a paso.

Registro Civil

Registro Civil

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza anunció la apertura de un concurso de ingreso para fortalecer las áreas de atención presencial del Registro Civil.

Leé además

imputaron a una empleada del registro civil que se hizo transferir $90 mil a su cuenta por un sellado de matrimonio

Imputaron a una empleada del Registro Civil que se hizo transferir $90 mil a su cuenta por un "sellado de matrimonio"

Por Redacción Policiales
El director del Registro Civil habló con Aconcagua Radio y explicó que no es obligatorio el nuevo DNI. 

Aconcagua Radio: Así es el nuevo DNI y pasaporte con tecnología de policarbonato que rige desde febrero

Por Redacción

Esta iniciativa busca profesionalizar el servicio y cubrir vacantes estratégicas en diferentes departamentos de la provincia.

¿Qué perfiles se están buscando?

La búsqueda está orientada a personas con vocación de servicio, capacidad de resolución y manejo de herramientas tecnológicas. Los puestos a cubrir son:

  • Clase 005 - Técnico Administrativo: 15 vacantes distribuidas en diversas oficinas de la provincia.

  • Clase 013 - Profesional G1 (Abogados): 4 vacantes para asesoría y funciones técnicas específicas.

El Registro Civil ya tiene todo su archivo provincial digitalizado
Registro Civil

Registro Civil

¿Dónde están las vacantes?

La distribución territorial es amplia, abarcando zonas como:

  • Gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

  • Zona Este: San Martín y Rivadavia.

  • Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe.

  • Valle de Uco: Tunuyán y San Carlos.

Pasos clave para postularse

El proceso es 100% transparente y se realiza de forma digital. Aquí te explicamos cómo participar:

  • Revisión de Requisitos: Antes de empezar, asegurate de cumplir con las condiciones generales (ser argentino, mayor de edad, título secundario completo para administrativos o título de abogado para profesionales).

  • Inscripción Online: Deberás ingresar al portal oficial de Concursos de Mendoza dentro del periodo de inscripción (revisá las fechas exactas en el cronograma oficial de la web de Prensa Mendoza).

  • Documentación: Prepará tu DNI, certificado de buena conducta y los títulos que acrediten tu formación. Todo debe cargarse en formato digital.

  • Examen y Evaluación: El concurso consta de una etapa de antecedentes y un examen de oposición donde se evaluarán conocimientos específicos sobre el funcionamiento del Registro Civil y normativa vigente.

La información completa, el material de estudio y los formularios de inscripción están disponibles en el sitio web de Prensa de Mendoza y en el portal de transparencia del Gobierno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fotos y precio: venden la casa de Marciano Cantero, voz de Los Enanitos Verdes, en un lujoso barrio privado

Fotos y precio: venden la casa de Marciano Cantero, voz de "Los Enanitos Verdes", en un lujoso barrio privado

Por Ignacio de la Rosa
Fieles en la iglesia de El Challao por el día de la Virgen de Lourdes 

En fotos: miles de mendocinos peregrinaron a El Challao en el día de la Virgen de Lourdes

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 11 de febrero

Por Redacción Sociedad
¿Se puede renovar el DNI y la licencia de conducir antes de que venzan?

Nuevo DNI 2026: ¿se puede renovar el documento y la licencia de conducir antes de que venzan?

Por Redacción Sociedad