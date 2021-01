El pitbull de un funcionario se escapó y atacó a cinco vecinos: lo mataron de un balazo

Un perro pitbull fue sacrificado a balazos por la Policía debido al ataque que realizó a un grupo de vecinos de Morón , en la provincia de Buenos Aires. Según el testimonio de las víctimas, el can pertenecía a un ex concejal y actual funcionario.

El dramático episodio sucedió el miércoles por la mañana, alrededor de las 9, en la calle Alessandri al 1.400 de Morón. Marta Orellana (46) fue una de las primeras víctimas: volvía a casa tras dejar a su hijo en la maestra particular y “Shasson”, el pitbull, se dirigió en plena calle hacia ella corriendo de frente.

“Vi el perro que se acercó demasiado rápido, en un segundo me saltó, me arrancó la cartera, me asusté, pegué el tirón y ahí me clavó los dientes. Cuando lo miré, vi cómo sacaba un pedazo de mi brazo de su boca, yo tenía todo el tendón afuera. Me asusté y empecé a los gritos”, contó la mujer en La Nación .

A continuación, otros vecinos se acercaron para ayudar. Un hombre que intentó separar a Marta del animal recibió una mordedura en la zona de las costillas. Otra mujer lo quiso rescatar a él y también la pasó mal: el perro la mordió de atrás.

La Policía mató al perro para salvar a los vecinos - Gentileza

“El animal escapó de entre las chapas e hizo desastre. Mordió a todos. A un muchacho lo revolcó dos veces. Fue una secuencia desesperante. El perro estaba sacado, vio la calle y se volvió loco”, agregó Gladys, otra testigo, en Crónica TV.

Marta y el resto de las personas atacadas se encerraron en una casa y llamaron a la ambulancia y a los policías. De fondo, también oyeron a otras personas que en el exterior eran atacadas por el perro.

Los efectivos de la Policía Bonaerense tampoco pudieron controlar al can. Intentaron agarrarlo, contenerlo, pero “Shasson” los atacó también a ellos, luego escapó, y al doblar la esquina mordió a otra mujer, también de atrás.

Sin más remedio, un uniformado le disparó al perro y lo mató de dos tiros “debido al estado incontrolable del can y priorizando la integridad de los ciudadanos”, según lo indicado en el acta policial.

Entre los lesionados, una mujer tuvo que recibir 100 puntos de sutura y sufrió una grave lesión en un tendón, ya que las mordidas afectaron sus dos brazos. El perro fue retirado por personal de zoonosis.