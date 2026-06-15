Tiempo en Mendoza: leve ascenso de la temperatura y cielo despejado para este martes

La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan una jornada agradable. No rigen alertas para la provincia.

Mañanas frías y tardes soleadas marcarán el inicio de la semana en Mendoza.

Tras un inicio de semana fresco, las condiciones meteorológicas en Mendoza comenzarán a mostrar una leve mejoría de cara al martes.

De acuerdo con los datos oficiales provistos por la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada estable ideal para las actividades al aire libre, aunque las mañanas continuarán sintiéndose frías.

Pronóstico del tiempo para este martes Para este martes 16 de junio, el pronóstico extendido indica una jornada con poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura en comparación con el día previo. La presencia y el predominio de los vientos del sector sur marcarán la circulación de aire general, ayudando a mantener la atmósfera limpia.

Máxima estimada: 16°C

Mínima estimada: 5°C Sin alertas meteorológicas A diferencia de las contingencias registradas en la alta montaña durante los días previos, el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que no se registran alertas vigentes de nivel amarillo, naranja ni rojo para el territorio mendocino durante las próximas horas. El panorama meteorológico se mantendrá en completa normalidad tanto en el llano como en los sectores cordilleranos.