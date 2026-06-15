15 de junio de 2026 - 20:22

Tiempo en Mendoza: leve ascenso de la temperatura y cielo despejado para este martes

La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan una jornada agradable. No rigen alertas para la provincia.

Mañanas frías y tardes soleadas marcarán el inicio de la semana en Mendoza.

Mañanas frías y tardes soleadas marcarán el inicio de la semana en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un inicio de semana fresco, las condiciones meteorológicas en Mendoza comenzarán a mostrar una leve mejoría de cara al martes.

Leé además

Advierten por baja en el consumo de frutas y verduras y buscan bajar los precios en Mendoza

Alerta en las verdulerías de Mendoza: la caída del consumo empuja a los mayoristas a bajar los precios
El Clúster de Proveedores para la Minería y laEnergía de Cuyo obtuvo su personería jurídica y presentó a la comisión directiva

Proveedores mendocinos se preparan para competir en minería y energía, y apuntan a sumar 100 empresas

De acuerdo con los datos oficiales provistos por la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada estable ideal para las actividades al aire libre, aunque las mañanas continuarán sintiéndose frías.

Pronóstico del tiempo para este martes

Para este martes 16 de junio, el pronóstico extendido indica una jornada con poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura en comparación con el día previo. La presencia y el predominio de los vientos del sector sur marcarán la circulación de aire general, ayudando a mantener la atmósfera limpia.

  • Máxima estimada: 16°C

  • Mínima estimada: 5°C

Sin alertas meteorológicas

A diferencia de las contingencias registradas en la alta montaña durante los días previos, el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que no se registran alertas vigentes de nivel amarillo, naranja ni rojo para el territorio mendocino durante las próximas horas. El panorama meteorológico se mantendrá en completa normalidad tanto en el llano como en los sectores cordilleranos.

Para el resto de la semana, se prevé que las condiciones de estabilidad se sostengan, consolidando tardes templadas con máximas que rondarán la barrera de los 16°C a 17°C, mientras que el enfriamiento nocturno mantendrá las mínimas en rangos típicos para la época invernal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El club de la pelea se promociaban en las redes sociales. 

Club de la Pelea de Mendoza: estas eran las condiciones para luchar en la última "velada"

Turismo el fin semana XL en Mendoza: entre el 13 y el 15 de junio visitaron la provincia 51.977 turistas, que llegaron tanto por ocio como por visitas familiares y aportaron $11.206 millones de pesos. Foto: Gobierno de Mendoza  

Mendoza, la elegida en el finde largo: la ocupación superó la cifra de 2025 con comercios abiertos al 80%

Restaurantes y comercios ofrecen promociones para el Mundial 2026 y alentar a la selección en Mendoza

Mundial 2026: promociones, menús especiales y descuentos para alentar a la selección en Mendoza

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años y reafirmó su lugar como ícono hotelero, turístico y patrimonial de la Ciudad. 

Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años de historia en una noche especial