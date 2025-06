El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado este jueves por frio extremo y nevadas

Vuelven a cerrar el paso Cristo Redentor: desde cuándo no se podrá viajar a Chile

Vialidad Nacional y Gendarmería piden a transportistas y turistas no desplazarse hacia la frontera, ya que la circulación se encuentra totalmente interrumpida. Se realizarán nuevas evaluaciones a lo largo del día, pero no se descarta que el cierre se mantenga también durante el viernes si las condiciones no mejoran.