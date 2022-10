El papa Francisco cargó contra la pornografía: “El diablo se mete por ahí”

Una charla seminarista dada por el Papa Francisco tomó un giro inesperado luego de que advirtiera que hay sacerdotes y monjas que consumen pornografía a través de internet y que “el diablo se mete por ahí”.

El sumo pontífice expresó su preocupación y les dijo a los miembros de la Iglesia que “tengan cuidado” con la oferta de este “vicio” en internet. “Es un vicio que tiene mucha gente, muchos laicos, muchas laicas, y también sacerdotes y monjas”, enunció el Papa de 85 años.

Imagen Ilustrativa. Foto: Gentileza

“El diablo se mete de esa manera. Y no me refiero sólo a la pornografía delictiva como la que involucra el abuso de niños, eso ya es degeneración, sino a la pornografía que es un poco ‘normal’’, continuó.

Los sacerdotes y monjas católicos tienen prohibido ver pornografía y el Catecismo define las imágenes sexuales como una “ofensa contra la castidad” en el artículo 2354.

Francisco subrayó que “el corazón puro, el que recibe a Jesús cada día, no puede recibir esta pornografía” y pidió que si tienen porno en su teléfono móvil que lo eliminen para “que no tengan la tentación a mano”. “Si no pueden borrarlo defiéndanse bien para no entrar en esto. Debilita el alma”, insistió.

El papa se disculpó por entrar en “tanto detalle de la pornografía”, pero justificó sus palabras porque es una “realidad que toca sacerdotes, seminaristas, monjas, almas consagradas y esto es importante”.

El Papa Francisco. Foto: Gentileza

En 2020 ocurrió un hecho que involucró al Papa Francisco por haberle dado un “me gusta” a una foto de una modelo brasileña en bikini vestida con medias y portaligas. En ese entonces la modelo, Natalie Garibotto, dijo que la cuenta verificada de Franciscus del pontífice estaba entre las miles a las que les gustó la imagen del 5 de octubre.

Sin embargo, la cuenta le quitó el “me gusta” y desde el Vaticano anunciaron que estaban investigando el tema. “Al menos me voy al cielo”, bromeó después de que el incidente atrajera la atención en las redes sociales.