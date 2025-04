El mendocino que dejó todo para instalarse en Andorra y ser corredor profesional

Cuando en noviembre de 2022 el mendocino Valentín Romero emigró a Andorra ya tenía bien en claro cuál era, es y será --hasta que lo consiga- su objetivo: convertirse en profesional para dedicarle su vida a lo que lo apasiona, el Trail Running . Por ello es que no tuvo reparos en trabajar como ayudante de cocina y camarero durante el primer año. Después de todo, es lo más común en ese sitio para argentinos y latinoamericanos que van a trabajar al lugar por temporada .

No obstante, ni bien pudo acomodarse e instalarse en Andorra -donde ya tramitó la residencia -, Valentín se dedicó de lleno al entrenamiento de personas en un gimnasio y la confección de rutinas y planeamientos personales online. "Estoy trabajando en lo mío, soy entrenador en un gimnasio y centro de entrenamiento. La idea es apuntarle mucho a las planificaciones online para quitarle horas físicas a mi trabajo y disponer de más tiempo para dedicarle al deporte ", destaca con su tono motivador Valentín (29).

"A los 25 años empecé en el Trail Running. Siempre me gustó correr y me gustó la montaña, y esta disciplina juntaba todo. Yo ya era de hacer trekking, ir a la montaña. Y en pandemia, con mi ex novia decidimos empezar con este deporte", repasa Romero, quien aclara que todavía estaba en Mendoza por entonces.

Valentín Romero ultra trail 5.jpg El atleta mendocino que dejó todo para instalarse en Andorra y cumplir su sueño de ser corredor profesional. Foto: gentileza Valentín Romero

Aquel primer acercamiento al Trail Running se convirtió en un estilo de vida. De a poco le fue dando más y más lugar en su rutina cotidiana, comenzó a participar en campeonatos argentinos y otras competiciones hasta que en 2022, antes de migrar hacia Andorra, fue seleccionado por primera vez para el equipo argentino de Ultra Trail Running que compitió en el Campeonato Sudamericano que se disputó en San Juan.

Ahora nos volvimos a ilusionar

El Trail Running tiene cuatro categorías: Ultra, Larga distancia, Corta distancia y Vertical. Romero se destaca y ha enfocado en Ultra, y es la categoría en la que aspira regresar al seleccionado argentino para participar de su primer campeonato mundial.

Las distintas competiciones oficiales les permiten a los atletas sumar puntos a nivel nacional y, en base a ello, se conforma una lista de orden de mérito para definir quiénes son los representantes argentinos para el mundial. En marzo de este año, en Bariloche, hubo una competencia nacional de Ultra Trail y Romero viajó especialmente al país para ser parte de ella.

"Esta competencia es importante para sumar puntos de cara a la clasificación al mundial de España. Hacía dos años que no volvía a Argentina, y aproveché para que mi regreso coincidiera con la carrera", resume Valentín.

Ser uno de los representantes de Argentina en el mundial que se disputará este año en España (a 250 kilómetros de donde Romero vive, en Andorra) es el objetivo que se ha fijado el mendocino.

"Fue bastante positiva la carrera, terminé quinto en la general y en un campeonato que reunió a los mejores competidores de Ultra- Aún no sé si voy a llegar al mundial, pero mi sueño es estar entre los 6 atletas que integran la selección. Y creo que tengo posibilidades", destaca con humildad.

El escenario perfecto

La decisión que tomó Valentín Romero de radicarse en Andorra fue siguiendo su objetivo de profesionalizarse en lo deportivo. Ya uno de sus hermanos había viajado a Europa -también para quedarse- en 2020, por lo que el corredor mendocino se sintió motivado ante la idea.

"En Andorra están los Pirineos, y se me presentaba la posibilidad de hacer temporada y entrenar en esas montañas, ¡era una gran oportunidad! La posibilidad de venirme a Andorra me vino como anillo al dedo en ese objetivo de venir a trabajar en mi profesión y, al mismo tiempo, prepararme en lo que me gusta”, agrega.

Durante el invierno de Andorra, Valentín Romero también practica SKIMO (esquí de montaña).

No importa la distancia

Si bien Valentín Romero viajó solo a Europa, en Andorra se encontró con otros tantos jóvenes que se encontraban en la misma situación.

"Es un lugar donde muchas personas vienen a hacer temporada de invierno, y yo llegué para ello al principio. Luego supe que podía aplicar a mi profesión, mientras que me di cuenta de que había mucha gente que conocía y podía ayudarme. Yo me vine solo, pero no he estado solo", reflexiona el corredor de Ultra Trail.

Recién en marzo de este año volvió a Mendoza tras casi 2 años y medio de haber dejado todo atrás para reiniciar su vida en este pequeño país ubicado entre España y Francia. De hecho, Romero aclara que todo su futuro está planificado y proyectado en esas tierras, junto a la "familia postiza" que allí encontró y conformó.

"Mendoza sigue siendo mi lugar en el mundo, mi familia, mis amigos. Pero todo lo proyectado lo tengo acá. Mendoza es donde tengo mis antiguas raíces, mis costumbres y donde siempre voy a volver, pero de visita. Tengo bien claro que lo que me va a llevar al profesionalismo y lo que busco está acá", piensa en voz alta.

Lo que más extraña

"Soy medio seco, la verdad. Imaginate que cuando estuve en Mendoza comí dos asados, con suerte. ¡Y ni probé el dulce de leche!", se sincera, entre risas, Valentín Romero. En ese sentido, aclara que no siente mucha nostalgia ni melancolía por haber dejado Mendoza, aunque sí aclara que extraña algunas costumbres y tradiciones.

"Por suerte en Andorra hay muchos argentinos y latinos, que son más hogareños. El europeo es más distante. Yo soy como un bicho que siempre mira para adelante, por lo que aquello que tengo acá me hace olvidar un poco lo que tenía en Argentina. Le apuesto a eso y tengo esa ansia, ese hambre", sigue Valentín, quien reconoce no sentir "extrañitis" ya que ha logrado hacer su propio hogar en Andorra, con su grupo de amigos y gente que lo acompaña.

"No me siento solo. Eso sí, no dejo de buscar respuesta en mi familia y amigos de Argentina cuando necesito ese apoyo especial", concluye.