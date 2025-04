Quién es el jugador argentino que casi muere por jugar 2 finales de Copa del Mundo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1818315868813844684&partner=&hide_thread=false La primera nunca se olvida, ¿no @Uruguay?



Por su parte, el propio Monti, debido a su importancia en el equipo fue uno de los principales blancos, de hecho recibió en su habitación una carta donde se se amenazaba de muerte a él ya su familia. Todas estas anomalías hicieron que varios jugadores argentinos se bajaran del encuentro ante la enorme presión psicológica a la que estuvieron sometidos, un lujo que no pudo permitirse el futbolista de San Lorenzo, a quien se lo vio claramente afectado por los avisos de muerte. Según la gloria de Boca, Francisco Varallo, Monti no debió jugar ese partido, ya que se lo notaba cohibido: “Si un uruguayo se caía, él lo levantaba. No debió jugar aquella final, estaba muerto de miedo”. Finalmente el partido fue para los "Charrúas", quienes vencieron 4-2.

El primer argentino en alcanzar la gloria con Italia

La derrota argentina produjo que el periodismo y los hinchas se ensañen con Monti y lo convirtieran en el mayor responsable de la derrota. Monti rápidamente aprovechó una oferta para marchar al exterior y continuar su carrera en Italia. Al ser hijos de italianos se decantó por lucir la camiseta azul de la Nazionale y conquistar la Copa del Mundo de 1934.

De acuerdo con la crónica de aquellos años, antes de que empezara el decisivo partido con Checoslovaquia, Benito Mussolini pasó por el vestuario para recordarle al entrenador Vittorio Pozzo y al plantel las trágicas consecuencias que sufrirían de no lograr la Copa. Envueltos en el nerviosismo de estar jugando por sus propias vidas y las de sus familiares, los locales empezaron perdiendo en un encuentro que se les hizo cuesta arriba, pero que lograron sortear 2-1 en el alargue y pudieron respirar aliviados, felices por el logro.

Tras esta conquista, el "Doble ancho" siguió su carrera en la Juventus hasta 1939, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y se retiró para dedicarse a una breve y poca exitosa carrera como entrenador donde dirigió equipos del ascenso italiano antes de su retiro de la actividad futbolística.