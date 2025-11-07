7 de noviembre de 2025 - 11:26

El mágico pueblito de Brasil con mar transparente: un lugar escondido de pesca artesanal y belleza natural

Aislado entre el río y el mar, este pueblo de Brasil combina pesca artesanal, paisajes vírgenes y una energía única. Ideal para desconectar por completo.

El mágico pueblito de Brasil con mar transparente un lugar escondido de pesca artesanal y belleza natural (1)
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Al sur de Bahía, entre dunas, selva y mar turquesa, aparece Caraíva, un pequeño pueblo pesquero de Brasil que se mantiene fiel a su encanto natural. Sin calles asfaltadas ni autos, conserva un ritmo pausado donde la arena es el camino y el océano su sonido constante.

Un paraíso donde el tiempo se detiene

Caraíva es uno de los pueblos más antiguos del litoral brasileño, y aún conserva su estructura original.

El mágico pueblito de Brasil con mar transparente un lugar escondido de pesca artesanal y belleza natural (3)

No hay autos ni calles pavimentadas: solo senderos de arena bordeados por casitas coloridas, posadas familiares y restaurantes con luces de guirnaldas.

La mezcla del río Caraíva con el océano Atlántico crea un paisaje de aguas tranquilas y transparentes, perfecto para nadar, remar en kayak o disfrutar de un atardecer inolvidable.

Naturaleza, calma y vida local

Los lugareños viven de la pesca artesanal y del turismo responsable, que crece sin alterar el equilibrio natural del lugar.

Durante el día se puede caminar por las playas extensas, visitar los manglares o tomar una lancha hasta Corumbau, otra joya escondida de la región.

El mágico pueblito de Brasil con mar transparente un lugar escondido de pesca artesanal y belleza natural (2)

Al caer la tarde, el pueblo se ilumina con música suave y aromas de cocina bahiana: moqueca, acarajé y jugos tropicales frescos son parte de la experiencia.

Cómo llegar a Caraíva

El acceso requiere una pequeña aventura: desde Porto Seguro (a 70 km), se toma un transfer hasta el pueblo de Nova Caraíva, y desde allí se cruza el río en una balsa.

Ese último tramo marca el comienzo del encanto: el visitante deja atrás el ruido y entra en otro ritmo.

El trayecto total desde el aeropuerto de Porto Seguro dura entre dos y tres horas, dependiendo del transporte elegido.

El mágico pueblito de Brasil con mar transparente un lugar escondido de pesca artesanal y belleza natural (4)

Hospedaje y mejores momentos para visitar

Las posadas rústicas y casas frente al mar ofrecen comodidad sin perder autenticidad.

La mejor época para viajar es entre agosto y marzo, cuando el clima es seco, el mar brilla con tonos intensos y las noches invitan a caminar bajo un cielo estrellado.

Checklist para tu escapada

  • Imperdible: unión del río Caraíva y el mar.

  • Experiencia local: pesca artesanal y gastronomía bahiana.

  • Acceso: desde Porto Seguro con cruce en balsa.

  • Mejor época: agosto a marzo.

  • Hospedaje: posadas familiares frente al mar.

En 2025, Caraíva sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del nordeste brasileño, un refugio donde la naturaleza y la tranquilidad definen cada momento del viaje.

