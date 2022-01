Que la vida suele estar plagada de injusticias es una realidad indiscutible. Y una de ellas tiene que ver con Julio Roque Pérez, conocido popularmente como “El Loco Julio” y el hincha de Godoy Cruz Antonio Tomba más famoso. Porque más allá de que el tipo –quien murió en mayo del 2020- vivió por y para el Tomba y hasta donó el premio que ganó en la lotería para que en el Feliciano Gambarte se construya una tribuna, mediáticamente la noticia que más trascendió en los últimos dos años fue la cuestionada concentración de gente para su velorio. Pero la vida del Loco Julio fue más que un cuestionado desfile de hinchas por las calles de Godoy Cruz en plena pandemia de coronavirus, o que un Gambarte repleto para el último adiós y en el mismo entorno sanitario.

Como un más que merecido reconocimiento póstumo, Julio Roque Pérez –el querido “Loco Julio”- tiene su propia cerveza artesanal, con diseño personalizado y una lata con su siempre sonriente y recordado rostro. Fue parte de una iniciativa de la cervecería 23 Ríos, de Luján de Cuyo, que reconoció a más de 20 personalidades distinguidas de Mendoza por su aporte y trascendencia a lo largo de su historia.

El Loco Julio, el hincha del Tomba que trascendió los colores y vivió para el club, tiene su propia cerveza. Foto: Gentileza 23 Ríos.

“Con esta edición, 23 Ríos quiso agradecer a las personas y grupos de personas por hacer que el río siga corriendo. Esta edición especial fue un reconocimiento al esfuerzo, a la vocación y, sobre todo, a la acción. Buscamos personalidades y colectivos que no se quedaron en palabras sino que se pusieron a hacer que las cosas pasen”, destacó Horacio “Chacho” Puebla, uno de los dueños de la cerveza.

Y aunque la idea inicial era reconocer a 23 personalidades, a distinción final se estiró hasta 27 homenajeados, para no dejar a nadie afuera. Entre las mendocinas reconocidas se encuentra la titular del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Mendoza, Iris Aguilar.

El hincha del Toma número 1 y la tribuna que se hizo gracias a él

El 12 de mayo de 2020, el “Loco Julio” pasaba a la inmortalidad –porque las leyendas no mueren-. Tenía 80 años y toda una vida dedicada al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Quienes no lo conocían en el país, lo conocieron aquel martes 12 de mayo de 2020, aunque no de la mejor manera. Porque fue a raíz de que una multitud de hinchas tombinos se concentró en las calles del departamento de Godoy Cruz para acompañar el recorrido del coche fúnebre y luego se dieron cita en el estadio del Expreso, el Feliciano Gambarte, para una inolvidable despedida. El detalle es que fue en el contexto de restricciones de reuniones masivas por la pandemia de coronavirus.

El retrato fabuloso del mítico Loco Julio realizado por el artista Maximiliano Cruses. / Gentileza: Juan Suraci.

Sin embargo, en Mendoza, al “Loco Julio” se lo conocía desde hacía ya varios años. Porque todas sus anécdotas solían estar vinculada al club de sus amores, como –por ejemplo- aquella oportunidad en que ganó un premio de la lotería y destinó todo para construir una de las tribunas del Gambarte, la misma que hoy lleva su nombre.

Aunque nació en Ingeniero Giagnoni (en el departamento de Junín), cuando Julio tenía 12 años, la familia se mudó a Godoy Cruz. Y fue en ese momento en que empezó a forjarse ese amor incondicional que lo unió al Bodeguero.

Tres años después, cuando Julio Roque Pérez tenía 15 años, la suerte –que siempre le había sido en mayor medida esquiva a la familia- lo acompañó y ganó la Lotería de San Juan. Sin poder creerlo, viajó a la vecina provincia a buscar el dinero del premio acompañado por la Policía. Probablemente, cualquier otra persona hubiera utilizado ese dinero para mejorar su situación –que no era la mejor- y ayudar a su familia a atravesar un pasar más alentador.

El Loco Julio, el hincha del Tomba que trascendió los colores y vivió para el club, tiene su propia cerveza. Foto: Archivo Los Andes.

Pero Julio no era “cualquier otra persona”, y –sin siquiera dudarlo- donó todo el dinero del premio para que Godoy Cruz pudiera construir una de las tribunas de su cancha y comenzar los trabajos de iluminación. Y así lo hizo, feliz y tranquilo de saber que estaba aportando su granito para ayudar al club de sus amores y la razón de su vida.

Ya de adulto comenzó a ganarse la vida como reciclador, recuperador urbano y barrendero de la Municipalidad de Godoy Cruz. El 1 de junio de 2016, el club inauguró una estatua con la figura de Julio, quien ya era conocido cariñosa y popularmente como “El Loco Julio”. Y fue ubicada en el bulevar donde está el ingreso al club y que, como no podía ser de otra manera, lleva el nombre de Julio Roque Pérez.

Su identificación con Godoy Cruz fue tal que, incluso antes de su muerte, la banda del Expreso ya contaba con banderas que tenían el rostro de Julio. Y, luego de su fallecimiento, este mismo rostro se diseminó en murales a lo largo y ancho de todo el departamento godoicruceño.

El día que Julio detuvo el partido contra el Santos de Pelé

El 1 de marzo de 1964, también en el Gambarte, se enfrentaron el Tomba (una versión reforzada del equipo y que contó con “El Maestro” Víctor Antonio Legrotaglie, entre otros) contra el Santos de Brasil.

La figura del equipo brasileño era el mismísimo Pelé. Y el resultado fue una victoria ajustada y agónica por 3 a 2 para el equipo visitante.

El Loco Julio, el hincha del Tomba que trascendió los colores y vivió para el club, tiene su propia cerveza.

Sin embargo, en aquella oportunidad, Julio Roque Pérez también tomó un protagonismo inusitado. Y es que cuando el partido llegaba a su fin –el tercer gol del Santos llegó prácticamente sobre la hora-, Julio saltó al campo de juego para reprocharle el desempeño al árbitro, a quien -incluso- empujó.

Iris Aguilar, la abanderada de la vacunación en Mendoza, también tiene su cerveza

La médica Iris Aguilar tomó un destacable protagonismo en Mendoza desde marzo del 2020, cuando estalló la pandemia de coronavirus. Desde siempre, la directora del programa de Inmunizaciones de Mendoza había mantenido un perfil más bien técnico, alejada de las cámaras, los flashes y los micrófonos; y enfocado en el trabajo de campo. Pero el Covid-19 convirtió a Aguilar en una de las referentes mendocinas en tiempos de pandemia.

Además de su participación en entrevistas a los medios (una constante), Iris Aguilar también se convirtió en una especialista y consejera profesional full time en su cuenta de Twitter (@iaguilar30), donde acostumbra a tomarse su tiempo para dar las principales recomendaciones referidas a prevención y vacunación contra el coronavirus. Y también a responder a las consultas de los mendocinos y otros usuarios, llegando incluso a cruzar fake news y contrarrestarla con evidencia científica.

La jefa del Programa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, también fue reconocida por la cervecería 23 Ríos y la homenajearon con una lata con su propia imagen. Foto: Archivo Los Andes.

Este rol protagónico de Iris Aguilar durante la pandemia, sumado al trabajo incansable que hace junto a los equipos de vacunación en Mendoza desde diciembre del 2020, le valieron ser una de las 27 mendocinas distinguidas por la cervecería 23 Ríos, y tener también su propio pack de 6 latitas con diseño especial y su rostro inmortalizado.

El objetivo de esta iniciativa de la cervecería fue brindar un homenaje a aquellas personas que desde su lugar aportaron un granito de arena para que Mendoza sea una provincia mejor. Los diseños de las latas fueron realizados por la compañía Felicidad y trabajaron en ellas diseñadores de Ecuador, España, Portugal y Argentina.

Todas las personas y colectivos distinguidos por 23 Ríos

Andrea y Farid Nallin , de Reciclarg.

Diana Starkmann , rescata perros abandonados y maltratados.

Bianca Fazio , de “Kali: indumentaria sin par”

Hugo Vitale , médico de Terapia Intensiva del Hospital Central que implementó los “paseos que curan” para ayudar a las personas enfermas de esa área.

Adriana Gómez , fundadora de un taller de costura que ayuda a mujeres del Barrio La Favorita a encontrar una salida laboral.

Bomberos Voluntarios de Luján .

Ana Paula Olguín Castillo , una joven sorda que lucha por los derechos de su comunidad y por una ley que reconozca la Lengua de Señas Argentina (LSA) a nivel nacional.

Marcelo Goldman , entrenador de Los Cuyis, equipo mendocino de rugby inclusivo.

Chapanay City .

Federico Accardi, jugador de la Selección Argentina de fútbol para ciegos y que trajo para Mendoza la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Jerónimo Páez , referente del mountain bike argentino.

“El Loco Julio” , hincha número 1 del Tomba.

Birreras Unidas , colectivo de mujeres que ayuda, inspira y alienta a las mujeres profesionales de la industria cervecera a avanzar en sus carreras a través de la educación y la pasión.

Diego Medina, recolector y profesor que abrió la Escuela de Fútbol Infantil (EFI) “El Ciclón” para sacar de la calle y de sus peligros a los chicos del barrio donde viven.

Mirta Gasparino , enfermera de oncología en un hospital público que sacrificó su vida por ayudar a los demás.

Federico Sánchez y todo el equipo de la Asociación Pempa que rescatan caballos en situación de abandono o maltrato.

Elisa Irene Santilli , fundadora de Ruca Cahuin, un centro de capacitación laboral para personas con discapacidad que tiene 25 años de historia

Javier Lamagrande , quien desde su propia experiencia ayuda a las personas a atravesar el dolor de un duelo.

Julián Funes, más conocido como Jaffecito, rapero freestyle que quedó en segundo puesto en la “Red Bull batalla” en Buenos Aires y viajó durante 15 días en bicicleta persiguiendo su sueño de ser medalla de oro en pelea de gallos.

Natalia Acevedo , influencer que quedó en silla de ruedas después de sufrir un accidente y creó el primer Foro Provincial Inclusivo de Mendoza, que trabaja para que bares, restaurantes y boliches cuenten con baños adaptados.

Rafael Kemelmajer , director de la empresa Quinto Impacto que, recientemente, fue destacada por su liderazgo, compromiso, innovación y logros en sostenibilidad social, ambiental y económica

Celeste Echegaray, encargada de la vacunación por Covid en la sede de la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.

Natalia Acevedo, influencer que quedó en silla de ruedas después de sufrir un accidente y creó el primer Foro Provincial Inclusivo de Mendoza, que trabaja para que bares, restaurantes y boliches cuenten con baños adaptados. Foto: Gentileza 23 Ríos.