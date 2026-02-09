El Hospital Garrahan negó despidos masivos y aseguró que no se afecta la atención médica

Tras la polémica generada en los últimos días, el Hospital Garrahan salió a aclarar este lunes que no hubo despidos masivos en la institución y remarcó que las cesantías aplicadas no impactan en la atención médica ni implican un recorte del personal asistencial.

A través de un comunicado, el centro de salud respondió a versiones difundidas por sectores gremiales y afirmó que no existen medidas que afecten el funcionamiento sanitario ni la asistencia a los pacientes.

Según se informó, las decisiones adoptadas alcanzan a un grupo reducido de personas que fueron sometidas a sumarios administrativos y cesantías tras protagonizar hechos considerados graves dentro del hospital.

Entre las situaciones mencionadas se incluyen la ocupación indebida de oficinas directivas y la retención de autoridades hospitalarias . Desde el Garrahan se aclaró que estas decisiones no responden a un conflicto laboral general ni implican una reducción del personal asistencial.

El comunicado precisó que se trata de actuaciones administrativas y judiciales frente a conductas que vulneraron el normal funcionamiento del hospital.

Además, advirtió que la convocatoria a un paro en este contexto confirma que la institución es utilizada como herramienta de presión en una disputa gremial y política ajena a su misión sanitaria.

El hospital remarcó que, como centro pediátrico de alta complejidad, cada interrupción afecta turnos, cirugías y tratamientos de miles de chicos de todo el país, y subrayó que la salud de los pacientes no puede quedar condicionada a intereses sectoriales.

Finalmente, el Garrahan afirmó que funciona con normalidad, sin faltantes de insumos que comprometan la atención, y que continúa con su proceso de ordenamiento, fortalecimiento institucional y planificación estratégica para cumplir todos los días su función de cuidar la salud de los chicos.