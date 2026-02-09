9 de febrero de 2026 - 17:50

El Hospital Garrahan negó despidos masivos y aseguró que no se afecta la atención médica

El Gobierno ordenó la cesantía de diez gremialistas por haber realizado una toma en 2025, pero el Hospital Garrahan remarcó que no implican un recorte del personal asistencial.

Hospital Garrahan.

Hospital Garrahan.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras la polémica generada en los últimos días, el Hospital Garrahan salió a aclarar este lunes que no hubo despidos masivos en la institución y remarcó que las cesantías aplicadas no impactan en la atención médica ni implican un recorte del personal asistencial.

Leé además

El Gobierno ordenó la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan, que participaron en la toma de oficinas ocurrida el 31 de octubre de 2025. 

El Gobierno ordenó la cesantía de diez gremialistas del Garrahan tras haber realizado una toma en 2025

Por Redacción Política
Así será el nuevo Aconcagua: reubicación de campamentos, control de agua, energía solar y plan para residuos

Así será el "nuevo" Aconcagua: reubicación de campamentos, control de agua, energía solar y plan para residuos

Por Ignacio de la Rosa

A través de un comunicado, el centro de salud respondió a versiones difundidas por sectores gremiales y afirmó que no existen medidas que afecten el funcionamiento sanitario ni la asistencia a los pacientes.

Razones de la cesantías aplicadas

Según se informó, las decisiones adoptadas alcanzan a un grupo reducido de personas que fueron sometidas a sumarios administrativos y cesantías tras protagonizar hechos considerados graves dentro del hospital.

Entre las situaciones mencionadas se incluyen la ocupación indebida de oficinas directivas y la retención de autoridades hospitalarias. Desde el Garrahan se aclaró que estas decisiones no responden a un conflicto laboral general ni implican una reducción del personal asistencial.

Comunicado del Hospital Garrahan

El comunicado precisó que se trata de actuaciones administrativas y judiciales frente a conductas que vulneraron el normal funcionamiento del hospital.

Además, advirtió que la convocatoria a un paro en este contexto confirma que la institución es utilizada como herramienta de presión en una disputa gremial y política ajena a su misión sanitaria.

El hospital remarcó que, como centro pediátrico de alta complejidad, cada interrupción afecta turnos, cirugías y tratamientos de miles de chicos de todo el país, y subrayó que la salud de los pacientes no puede quedar condicionada a intereses sectoriales.

Finalmente, el Garrahan afirmó que funciona con normalidad, sin faltantes de insumos que comprometan la atención, y que continúa con su proceso de ordenamiento, fortalecimiento institucional y planificación estratégica para cumplir todos los días su función de cuidar la salud de los chicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Educación: la Sala de 3 será obligatoria desde 2028 y reforzarán saberes en Matemáticas y Lengua

Educación: la Sala de 3 será obligatoria desde 2028 y reforzarán saberes en Matemáticas y Lengua

Por Redacción Sociedad
se abren las inscripciones para la escuela municipal de senderismo y montana 2026

Se abren las inscripciones para la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña 2026

Por Redacción
Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de nuevos vuelos que conectaran a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami.

Aerolíneas Argentinas suma vuelos directos desde el interior a Miami para ver los partidos del Mundial 2026

Por Redacción Sociedad
El video muestra cómo los seres queridos cavaban mientras los trabajadores municipales observaban perplejos la situación.

Escándalo en un cementerio: familiares del muerto se quejaron por el tamaño de la fosa y la agrandaron

Por Redacción Sociedad