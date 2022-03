El duro mensaje de la ex de uno de los acusados por la violación grupal: “No me creíste, ahora tu hijo está escrachado”

Una ex novia de uno de los seis acusados de la violación en grupo a una joven en Palermo, esta semana, compartió un contundente mensaje en su cuenta de Twitter y dijo que ella también había sido víctima de abuso cuando tenía 14 años y que su “exsuegra” no le creyó. Se trata de Ignacio Retondo, con quien tuvo un noviazgo en su adolescencia.

“No me sorprendió verlo en las noticias. Una persona que es un violador, que es un perverso, lo va a ser siempre”, dijo Stef, la usuaria de Twitter que publicó su experiencia y contó en los medios porteños su sufrimiento cuando era una adolescente.

Los seis sujetos detenidos. / Foto: Gentileza

“Exsuegra vos que no me creías, la respuesta llegó sola. El violento de tu hijo está escrachado en todos lados”, escribió en su cuenta de Twitter la mujer. Su tuit superó rápidamente los 100 mil “Me gusta” y tuvo cientos de comentarios, en su mayoría para solidarizarse con ella por el infierno vivido.

El tuit de Stef, quien se identificó como víctima de abuso de Retondo.

La joven hoy en día tiene 20 años, la misma edad de la chica que fue abusada sexualmente por Retondo y sus amigos, y fue entrevistada este jueves por El Trece.

Allí contó que fue abusada por él cuando tenía 14 años, mientras mantenían una relación de amigos y se veían en eventos que compartían: “No me puedo quedar más callada, pasaron seis años y a veces la Justicia no es lo mejor y me indigna”.

Otros abusos

Ayer otra joven relató que también había sido abusada por Retondo, cuando fue adolescente. “Lo conozco desde los 11 años, jugábamos al básquet en el club vecinal de Munro. Nos veíamos en partidos, eventos, pero era ‘un hola, chau’. Él me parecía un chico lindo, era alto y jugaba bien”, explicó a TN.

“Un día nos cruzamos en el cumpleaños de un conocido en común, fue el 30 de diciembre de 2015, él estaba con su grupo de amigos, lo saludé y en un momento nos ponemos a hablar, me quiere tocar, le digo que no, que había gente y que no quería... Yo era muy chica, nunca me imaginé ni esperé eso. La estaba pasando mal”, contó.