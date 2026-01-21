El dramático rescate de un cachorro de tres meses atrapado en un desagüe en Santa Fe

El pequeño animal quedó atascado en un conducto pluvial y gracias al trabajo conjunto de los bomberos voluntarios, el operativo culminó entre aplausos.

Un llamado de emergencia alteró la calma habitual de Villa Gobernador Gálvez, en las cercanías de Rosario, cuando un cachorro llamado "Capitán" quedó atrapado en el interior de un desagüe.

El incidente comenzó cuando el dueño del animal, de apenas tres meses de vida, advirtió que su mascota había ingresado en un conducto pluvial y no lograba salir por sus propios medios.

Ante la desesperación de la familia, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar al lugar constataron la complejidad del escenario. Capitán se encontraba en un sector de difícil acceso y corría un riesgo inminente.

Un cachorro de tres meses llamado "Capitán" quedó atrapado en un desagüe y movilizó a vecinos y bomberos en un operativo que terminó con imágenes que se viralizaron en las redes.



Tras analizar el panorama, los efectivos constataron que el cachorro se encontraba en un sector de difícil acceso y corría un riesgo inminente. La tarea de rescate exigió una precisión absoluta, ya que el pequeño perro estaba completamente cubierto por una sustancia negra y viscosa, similar al petróleo, producto de la suciedad acumulada dentro de las cañerías.

Durante el operativo, que fue registrado en videos que luego se viralizaron, la participación de la comunidad fue fundamental. Los vecinos no solo colaboraron acercando elementos necesarios para los rescatistas, sino que también brindaron apoyo emocional durante los momentos de mayor incertidumbre. "Vamos, Capitán, vamos", se escuchaba corear a los presentes mientras los efectivos manipulaban con cuidado al pequeño animal para extraerlo del pozo.