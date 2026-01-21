21 de enero de 2026 - 15:20

El dramático rescate de un cachorro de tres meses atrapado en un desagüe en Santa Fe

El pequeño animal quedó atascado en un conducto pluvial y gracias al trabajo conjunto de los bomberos voluntarios, el operativo culminó entre aplausos.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un llamado de emergencia alteró la calma habitual de Villa Gobernador Gálvez, en las cercanías de Rosario, cuando un cachorro llamado "Capitán" quedó atrapado en el interior de un desagüe.

Por Redacción Sociedad

El incidente comenzó cuando el dueño del animal, de apenas tres meses de vida, advirtió que su mascota había ingresado en un conducto pluvial y no lograba salir por sus propios medios.

Ante la desesperación de la familia, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar al lugar constataron la complejidad del escenario. Capitán se encontraba en un sector de difícil acceso y corría un riesgo inminente.

La tarea de rescate exigió una precisión absoluta, ya que el pequeño perro estaba completamente cubierto por una sustancia negra y viscosa, similar al petróleo, producto de la suciedad acumulada dentro de las cañerías.

Durante el operativo, que fue registrado en videos que luego se viralizaron, la participación de la comunidad fue fundamental. Los vecinos no solo colaboraron acercando elementos necesarios para los rescatistas, sino que también brindaron apoyo emocional durante los momentos de mayor incertidumbre. "Vamos, Capitán, vamos", se escuchaba corear a los presentes mientras los efectivos manipulaban con cuidado al pequeño animal para extraerlo del pozo.

Una vez que el cachorro fue puesto a salvo, el clima de tensión se transformó rápidamente en uno de distensión y alegría. Entre aplausos, los bomberos bromearon sobre el estado en que terminaron tras el contacto con la sustancia pegajosa: “Comienza la etapa de lavado y enjuague de los rescatistas”, comentó uno de ellos con humor a sus compañeros.

