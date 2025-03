El desgarrador relato de un joven que vio morir a su abuela ahogada en Bahía Blanca: "Ella me miraba mientras se iba"

Luego, visiblemente quebrado por aquel momento, expresó: "Yo tratando de agarrarme de algo, me agarré de una rama y a mi abuela la vi cómo la iba arrastrando, no la vi más, vi cómo se hundía".

No loco esto es lo más trágico que te puede pasar en la vida. Me destruyó. pic.twitter.com/gRzIx6LNIz

"Vi su cara y no pude hacer nada. Yo me quedé ahí una hora y después vi a unos chicos, les grité ayuda, estaban con una moto de agua... Ella me miraba a mí mientras se iba y yo no pude hacer nada", concluyó sobre el traumático hecho.