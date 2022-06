El Censo de fluidez lectora mostró una mejora en todos los niveles en Mendoza aunque leve

Más allá de que el sistema educativo en general no atraviesa su mejor momento, la pospandemia también hizo estragos en los estudiantes, sintetizó el director general de Escuelas, José Thomas, quien presentó los resultados del Censo de Fluidez Lectora 2022 en el marco del Plan Provincial de Información Educativa.

Acompañado por las funcionarias del área de Calidad Educativa, Silvina del Pópolo y Romina Durán, Thomas brindó datos elocuentes: el 30% de los alumnos de tercer grado de primaria constituye una franja crítica en cuanto a fluidez lectora. Dijo, en tal sentido, que se trata de una situación comprensible si se tiene en cuenta de que estos niños sufrieron en primer grado los efectos del aislamiento y las burbujas, en 2021.

No obstante, el funcionario advirtió que en séptimo grado y primer año del secundario el nivel crítico descendió de un 30% -evidenciado en 2021- a un 16% correspondiente a este año y agregó que existe una correlación evidente y comprobada de que la fluidez lectora involucra a las matemáticas.

Thomas lo razonó de otro modo y repasó: “Hoy el censo muestra que de 2021 a 2022 los chicos de séptimo grado mejoraron 6% en cantidad de palabras leídas mientras que aquellos de primer año, un 12%”.

Son datos, de acuerdo con lo señalado, que hablan de mejoras en un año muy complejo.

“Más allá de las dificultades que atraviesa el sistema educativo, la pospandemia tuvo su efecto. De todos modos, Mendoza tiene herramientas necesarias para encontrar un camino de solución. En gran parte estos resultados hablan de que las políticas implementadas por el Gobierno dieron sus resultados”, sostuvo el titular de la DGE.

Ejemplificó con otro dato que se desprende del mismo censo, que indica que en los últimos años ha bajado fuertemente el desgranamiento en secundaria. “Concurren al sistema educativo casi 10.000 alumnos más que en 2019″, graficó Thomas, para agregar: “Pueden aprender más o menos, pero la base la tenemos, esos chicos hoy están sentados en la escuela y es un dato muy positivo”.

La importancia de contar con datos

Thomas hizo mención, además, al compromiso diario de directivos y docentes. “He recorrido la provincia y pude comprobar el trabajo que desarrollan en procura de recuperar los saberes perdidos. Los datos recopilados son esperables tras años de crisis y pandemia, escuelas cerradas y burbujas”, justificó.

Sin embargo, recalcó que existe una “luz” de esperanza porque los resultados marcan la pauta del camino a seguir y en ese sentido se refirió a los importantes datos fehacientes que brinda el GEM (Gestión Educativa Mendoza). “De hecho fue este sistema el que nos permitió conocer que tenemos hoy casi 10.000 alumnos más que en 2019″, reiteró Thomas y valoró los datos obtenidos como línea de base para seguir avanzando.

Director General de Escuelas, José Thomas. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

También habló de la importancia de que la sociedad en su conjunto pueda estar informada de lo que ocurre a nivel educativo. “Hace dos años empezamos a gestionar con evidencia, con datos, números e información precisa porque así lo pidió el Gobernador. Poco después llegó la pandemia y nos dificultó la tarea en las aulas. Allí fue, justamente, cuando debimos suspender el primer censo de fluidez lectora que, llamativamente, iba a iniciarse el mismo día en que se decretaron las restricciones”, recordó en conferencia de prensa.

“Por eso hoy seguimos avanzando para empezar a tener más datos fidedignos luego de la pandemia y siempre controlando los informes periódicos desde las distintas aristas”, amplió Thomas.

En ese sentido, anticipó que la pandemia hizo poner foco en el seguimiento de trayectorias intentando siempre de mantener la presencialidad. “Lo hicimos en Mendoza gracias al gran compromiso de los docentes, gracias a la política provincial y especialmente al GEM y GEM+, que brinda información clara y nos brinda datos de las escuelas y su contexto”, enumeró.

También explicó los motivos por los que Mendoza ha mejorado en términos generales en fluidez lectora. “Es bueno saber qué hicimos para mejorar, porque sin eso no sabremos cómo iluminar. Los últimos seis años en el área de alfabetización se eligió un programa con base científica que implicó formar a docentes y distribuir material aúlico, más allá del seguimiento”, dijo.

Y sumó: ”Pusimos énfasis en cajas de material preparado y dirigido especialmente en recuperar saberes, jornada extendida pensando en la alfabetización, talleres, horarios a contraturno, apoyo de instituciones. Porque estamos convencidos de que un chico que aprende a leer en tiempo y forma atravesará su escolaridad con buenos resultados académicos”.

Finalmente, Thomas admitió que se analizará sumar media hora más de clases, aunque todo dependerá de un convenio que debe evaluarse con Nación. De todos modos –concluyó—no será antes del receso invernal”.

La palabra de los docentes: “Hay mucho por mejorar”

Carmen Laffont es docente de alma y multipremiada: fue semifinalista del premio Docentes Innovadores 2021 de Clarín y Zurich; premio de “Mujeres por más”, en 2021 y de la Fundación Avon en 2020. Su testimonio llama a la reflexión: “Los estudiantes son más hábiles con la lectura de imágenes. Tienen otras habilidades más desarrolladas que las que les exige el sistema educativo. Debemos hacer una revolución educativa”.

Consideró, además, que la lectura comprensiva y expresiva atraviesa dificultades. “Si no hay buena comprensión, no hay buena fluidez lectora. Veo que se mejoró, pero no alcanza. Esto demuestra la cantidad de alumnos que repiten en la secundaria”, dijo Laffont.

Y agregó: “Debemos reforzar ampliamente todos estos aprendizajes. El bajo nivel en matemática es producto del bajo nivel en la fluidez lectora porque no se comprende lo que se lee. Esto lleva a que fracasen también en otras áreas, como Sociales o Naturales”.

“Todo estudiante que sabe leer y comprender logra una exitosa secundaria. La primaria debe dedicarse a enseñar a leer y escribir adecuadamente”, cerró la premiada docente.

La profesora de Lengua Noelia Mesas, que da clases en varios establecimientos, sostuvo que en el nivel medio se observa gran heterogeneidad: realidad crítica de algunos alumnos, otros en proceso de mejora y algunos con buen desempeño.

“La fluidez lectora es un desafío constante que compromete a todos los actores de la comunicación educativa. Sin dudas hay mucho por hacer y mejorar. Es un trabajo que comienza en la alfabetización, se perfecciona en el nivel medio y se proyecta a la vida adulta”, amplió.

El gobernador Rodolfo Suarez compartió los resultados de las pruebas de fluidez y comprensión de los estudiantes mendocinos.

El gobernador Suárez opinó en Twitter

El gobernador Rodolfo Suárez también se hizo eco del tema en Twitter. “Los esfuerzos por acompañar las trayectorias, sumado a la posibilidad del seguimiento nominal de cada uno de los estudiantes, los esfuerzos por la presencialidad y los formatos de recuperación de saberes lograron que el sistema educativo tenga casi 10 mil alumnos más que en 2019″, posteó antes de enviar otro tuit respecto de los resultados del censo.