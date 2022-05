El año de las evaluaciones: las escuelas de Mendoza tendrán tres relevamientos de calidad educativa

Este será “el año” de las evaluaciones educativas para los alumnos de las escuelas mendocinas. El gobierno provincial implementará como nueva estrategia el Relevamiento Provincial de Aprendizajes (RPA). A él se sumará la prueba Aprender de Nación, pero como si fuera poco, en 2022 toca la evaluación Pisa que se hace a nivel internacional y se realiza cada tres años.

No viene nada mal si se tienen en cuenta algunos aspectos. Por un lado, la pandemia y los cambios que requirió para continuar con los aprendizajes implicaron un impacto fuerte en las trayectorias para una buena parte del alumnado que vio dificultado el acceso, la continuidad y la forma de aprender. Pero además, no es novedad que las últimas evaluaciones han dejado a Argentina bastante mal parada en cuanto a los resultados obtenidos en particular en Lengua y Matemática.

“Nuestro relevamiento es parte del calendario anual de evaluaciones que incorpora las evaluaciones Aprender y Pisa que también se toma este año”, explicó Silvina del Pópolo, directora de Planificación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Pero aclaró que no se trata de la misma población objetivo, sino que a veces son escuelas y grados diferentes y la información así obtenida permite tener un mapa más amplio de la situación.

“Toda la información que recibimos es útil para basar la decisión en evidencias”, subrayó.

De acuerdo a la tendencia que ya se viene aplicando, el diagnóstico se ha transformado en un recurso esencial para generar acciones, ya sean estrategias amplias como el seguimiento del desempeño de ciertos alumnos. De este modo, pueden detectarse dificultades y aportar un acompañamiento que permita mejorar la trayectoria y los aprendizajes. Por eso, la idea es complementar la información de todos los relevamientos, censos y otros abordajes que se realicen, en parte porque no incluyen a la misma población.

El modelo mendocino

Mendoza comenzará a realizar en mayo su propia evaluación de aprendizajes, al estilo de la evaluación nacional Aprender, pero en versión local.

El Relevamiento Provincial de Aprendizajes (RPA) incluirá a alumnos de cuarto grado de primaria y segundo de secundaria de escuelas de gestión estatal y privada de toda la provincia. Este año serán evaluados en Lengua para complementar información obtenida a través de otras herramientas en el marco del que se ha denominado “Año Provincial de la Alfabetización”. De hecho, durante abril se realizó la primera instancia del Censo de Fluidez Lectora, otra de las estrategias de evaluación que hay este año.

“El operativo tiene distintos momentos: por un lado una prueba piloto, en 55 escuelas que se realizará en mayo, luego la prueba propiamente dicha, en 180 escuelas de la provincia y se hará en junio”, detalló del Pópolo.

Se usará una plataforma digital propia, Gem Más, que también fue desarrollada en Mendoza.

Aprender 2022

Las pruebas Aprender son implementadas a nivel nacional por el Ministerio de Educación de la Nación. Se realizan desde 2016 de manera anual y van cambiando su población objetivo. La salvedad es que no se realizaron en 2020 por la pandemia. La funcionaria detalló que este año serán en octubre y abordarán a alumnos de quinto año del nivel secundario.

En 2021, Aprender se hizo en primaria y unos 770.000 estudiantes de sexto grado fueron evaluados en sus aprendizajes sobre Lengua y Matemática.

Del Pópolo destacó que incluso en los colegios hay interés en que los alumnos sean evaluados porque aprecian la herramienta como recurso para detectar debilidades y fortalecer el acompañamiento más específicamente dirigido.

La prueba Aprender es desarrollada a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa de la Nación. Busca determinar el grado de dominio que las y los estudiantes de nivel primario y secundario tienen sobre un recorte específico de contenidos y capacidades cognitivas durante su trayectoria escolar, los factores sociodemográficos y condiciones en que se enseña y se aprende. Los resultados son difundidos a través del Informe de Evaluación de la Educación Primaria.

Evaluación Pisa

El estudio PISA se realiza cada 3 años desde 2000 y en cada ciclo se enfatiza un área diferente. En 2000 y 2009 el énfasis estuvo en lectura, en 2006 en ciencias, en 2003 y 2012 en matemática y en 2018 en lectura. En esta oportunidad el foco estará puesto en Matemática pero se incluyen también otros aspectos.

Del Pópolo detalló que Pisa está dirigido a estudiantes de 15 años, los cuales pueden estar cursando segundo o tercer año del secundario. Estas se realizarán entre el 19 y el 30 de setiembre.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber.