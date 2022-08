A menos de 3 meses del inicio del Mundial de Fútbol Qatar 2022, hay otra competencia que ya se comenzó a disputar en Mendoza y en el país, y que -en menos de una semana- ya ha mostrado una feroz y agresiva competencia: la de las figuritas oficiales de la Copa del Mundo, de la firma Panini. Y es que en la provincia ya es una constante recorrer decenas de kioscos preguntando por disponibilidad de paquetes para comprar y recibir una impotente respuesta negativa a cambio. Y es algo que ya colmó la paciencia de los kiosqueros mendocinos.

“Siempre hemos sido nosotros los que vendemos las figuritas, del mundial y de lo que se te ocurra. Antes de que empezara el mundial, el distribuidor de Panini en Mendoza nos envió este año figuritas de Jurassic Park y de Buzz Lightyear. Pero ante este evento tan importante como es el Mundial, Panini decidió priorizar a una petrolera y a un supermercado para la entrega de figuritas y a los kiosqueros no nos enviaron casi nada”, explicó el secretario de la Cámara de Kiosqueros Unidos (CKU) de Mendoza, Gustavo Suárez.

Dura advertencia de kiosqueros: “Si no envían figuritas del mundial, no venderemos nada de Panini”

Y es que, según Suárez, Panini envió a los kioscos de Mendoza solamente 10.000 paquetes de figuritas el viernes pasado, mientras que están a la espera de que llegue un nuevo envío. “Solamente en la cámara somos 4.000 puntos de venta, a ellos hay que sumarles los que están por fuera. Yo pedí 3.000 paquetes y me dejaron 200. Pero le dan prioridad a una petrolera que el resto del año no vende ninguna otra figurita de la firma”, resaltó Suárez, de la CKU.

“Los kiosqueros de Mendoza le hemos advertido a Panini que, si en 10 días no envía más figuritas y regularice la situación enviando 50% a nosotros y 50% a la petrolera y los supermercados, no vamos a vender más figuritas de Panini durante el resto del año”, destacó el comerciante, quien resaltó que todas las expectativas están enfocadas en mañana, miércoles, cuando deberían llegar las nuevas tandas con los sobres de figuritas del Mundial Qatar 2022.

Falla a la confianza

En Mendoza, el distribuidor que trabaja con Panini es el mismo desde hace 10 años, por lo que es a él a quienes los comerciantes oficializan el pedido de figuritas. Sin embargo, el problema trasciende a la provincia y se replica a nivel nacional, ya que la decisión viene de más arriba de los distribuidores y en kioscos de todo el país se evidencia esta “discriminación”, como ellos la definen.

“Durante todo el año trabajamos y vendemos las figuritas de Panini de lo que se te ocurra. No tienen tanta demanda, pero siempre las hemos vendido en los kioscos. Y ahora, que son las figuritas que todos están esperando, no las tenemos. Somos nosotros los que tenemos que ver llegar a los chicos con cara de ilusión a pedir un paquete de figuritas e irse con cara de tristeza cuando les decimos que no tenemos”, ejemplificó el secretario general de la Cámara de Kiosqueros Unidos de Mendoza, quien destacó que termina siendo “una falta de respeto de Panini a nosotros y de nosotros a los clientes de siempre”.

“A los chicos, nuestros clientes de toda la vida, esos que te compran la tutuca y el alfajor, tenemos que verle la carita de tristeza cuando se van sin las figuritas. No solamente es un perjuicio desde lo comercial, también nos están quitando la carita de felicidad de los chicos que se van con sus figuritas cada mundial”, insistió.

El pedido de los kiosqueros mendocinos -y que se replica en distintas provincias de Argentina- es que la distribución sea equitativa entre los kioscos y la petrolera y la cadena de supermercados a quien, para este mundial, le han dado prioridad.

“Quisiera ver si la petrolera y los supermercados van a vender las figuritas de Buzz Lightyear o Jurassic Park -como hacemos nosotros todo el año- cuando se termine el mundial. Por esto es que insistimos: si no hacen más equitativo el envío de figuritas del Mundial y siguen discriminando a los kioscos, no van a encontrar ninguna figurita de Panini durante el resto del año”.