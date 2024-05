Difundieron los resultados de la autopsia de Julia Horn, la joven alemana que murió en San Juan

Esta mañana, los forenses de la Morgue Judicial del departamento Rivadavia de San Juan realizaron la autopsia al cuerpo de Julia Horn , la estudiante alemana de 19 años, cuyos restos fueron hallados ayer en una quebrada del cerro Tres Marías. Julia había desaparecido hacía cuatro días y su búsqueda involucró a más de 50 policías provinciales y gendarmes.

Según informó Infobae, los forenses determinaron que Julia murió de “forma violenta” debido a un daño en el tronco cerebral producto de una subluxación. Los resultados preliminares de la autopsia no descartan la posibilidad de criminalidad en el fallecimiento. No obstante, los médicos legistas que examinaron el cuerpo inicialmente no encontraron lesiones compatibles con un homicidio claro. Detectaron múltiples fracturas en la pelvis y varios hematomas en el rostro de la víctima.

Julia Horn, la turista que murió en San Juan.

Los estudios sobre el cuerpo de Julia Horn continuarán con radiografías, extracción de sangre y orina para análisis toxicológicos, e hisopados nasales. Por el momento, los fiscales creen que Julia murió de inmediato tras caer desde el cerro, en lo que parece ser un accidente sin la intervención de terceros.

El cadáver de la turista se encontraba en una zona de difícil acceso en la precordillera. Posteriormente, los restos de la extranjera fueron trasladados a la morgue judicial.

“El cuerpo presentaba varias fracturas en la pelvis y lesiones en el rostro, entre otras heridas. No había lesiones traumáticas coincidentes con una agresión. Todas eran compatibles con una caída”, aseguraron fuentes del caso a Infobae, basándose en el primer análisis del cadáver.

Además, los fiscales Grassi y Torena ordenaron la extracción de datos del celular de Julia, que fue encontrado destrozado, con el fin de determinar si la joven pidió auxilio.

QUIÉN ERA JULIA HORN, LA JOVEN ALEMANA QUE MURIÓ EN SAN JUAN

Julia Horn llegó a San Juan el 14 de mayo pasado para promover las actividades de la ONG Youth For Understanding (YFU) y como voluntaria de intercambio. La joven desapareció el jueves último, cuando se dirigió a hacer trekking al cerro Tres Marías.

Julia Horn de 19 años durante una entrevista.

La cámara de seguridad del CISEM, instalada en la zona de El Castillito, registró cuando la chica bajó del colectivo y se dirigió por el sendero para iniciar su expedición. Desde entonces nada se supo de su paradero hasta este lunes, cuando un helicóptero y un dron la encontraron sin vida.