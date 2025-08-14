Día de la Niñez: una por una, todas las ferias de juguetes y actividades en Mendoza

Este fin de semana largo, Mendoza se llena de propuestas para celebrar el Día de la Niñez con opciones para todos los gustos: desde ferias de juguetes artesanales y juegos creativos, hasta actividades organizadas por municipios y emprendedores locales.

Las unidades productivas de la Economía Social , que integran la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos , invitan a disfrutar de dos ferias especiales organizadas por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial , a través de la Dirección de Economía Social. Será una oportunidad para recorrer, descubrir y llevar a casa productos hechos con creatividad, dedicación y compromiso con la comunidad.

Una feria para disfrutar de una gran variedad de juegos y juguetes artesanales elaborados por emprendedores mendocinos. Contará con la participación especial del Paseo del Arte de Rivadavia, sumando color y creatividad a la propuesta.

Cuándo: Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, de 11 a 19

Artesanos del Rosedal – Feria de la Niñez

Quienes no puedan acercarse, podrán conocer y adquirir los productos a través del Catálogo de Economía Social.

Cuándo: Del 15 al 17 de agosto, de 11 a 19

Dónde: Rotonda del Rosedal, Parque General San Martín Un espacio ideal para regalar y jugar con propuestas creativas, coloridas y seguras para las infancias.

La entrada a ambas ferias es libre y gratuita.

Otras ferias y actividades por el Día de la Niñez en Mendoza

Además de las ferias de la Economía Social, habrá otras alternativas en distintos departamentos:

Gran Feria del Juguete – Las Heras

Organizada por la Municipalidad de Las Heras, con opciones de juguetes industrializados, tecnología e indumentaria.

Cuándo: Del 15 al 17 de agosto, de 10 a 22

Dónde: Acceso Norte, entre Pescadores y Reconquista

Feria del Juguete del Día del Niño – Guaymallén

Organizada por la Asociación de Feria del Juguete con invitación de la Municipalidad de Guaymallén.

Cuándo y horarios: Jueves 14/8: 13 a 1 Viernes 15/8: 10 a 2 Sábado 16/8: 10 a 3 Domingo 17/8: 10 a 17

Dónde: Predio de la Virgen (Acceso Sur y Acceso Este)

Festejo del Día de la Niñez – Maipú

La Municipalidad de Maipú invita a compartir juegos, actividades y espectáculos en un gran festejo al aire libre. Habrá estacionamiento disponible en los accesos por Calle Martínez, J.J. Paso y Calle Gargantini.

Cuándo: Fin de semana de celebraciones

Dónde: Parque Metropolitano de Maipú