14 de agosto de 2025 - 10:23

Día de la Niñez: una por una, todas las ferias de juguetes y actividades en Mendoza

Del 15 al 17 de agosto habrá propuestas especiales de artesanos y emprendedores, junto a ferias municipales, para disfrutar en familia y apoyar el consumo local.

Con juguetes desde $50 comienza una nueva edición de la Feria del Regalo
Con juguetes desde $50 comienza una nueva edición de la Feria del Regalo

Foto:

Este fin de semana largo, Mendoza se llena de propuestas para celebrar el Día de la Niñez con opciones para todos los gustos: desde ferias de juguetes artesanales y juegos creativos, hasta actividades organizadas por municipios y emprendedores locales.

Leé además

Terrabusi Intenso combina más cacao y dulce de leche, pensado para todos, incluyendo personas con celiaquía. Foto ilustrativa

La famosa marca que lanza su primer alfajor sin gluten al mercado: cuándo llegará a Mendoza

Por Melisa Sbrocco
La nota publicada por Los Andes en 1985

Igual que Diego Fernández Lima: el mendocino que salió para ir a un conocido colegio y lleva 40 años desaparecido

Por Enrique Pfaab

Las unidades productivas de la Economía Social, que integran la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos, invitan a disfrutar de dos ferias especiales organizadas por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección de Economía Social. Será una oportunidad para recorrer, descubrir y llevar a casa productos hechos con creatividad, dedicación y compromiso con la comunidad.

Paseo de la Fuente – Edición Especial “Paseo del Arte Rivadavia en la Fuente”

Una feria para disfrutar de una gran variedad de juegos y juguetes artesanales elaborados por emprendedores mendocinos. Contará con la participación especial del Paseo del Arte de Rivadavia, sumando color y creatividad a la propuesta.

  • Cuándo: Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, de 11 a 19

  • Dónde: Parque General San Martín, frente a la Fuente de los Continentes
feria3

Artesanos del Rosedal – Feria de la Niñez

Quienes no puedan acercarse, podrán conocer y adquirir los productos a través del Catálogo de Economía Social.

  • Cuándo: Del 15 al 17 de agosto, de 11 a 19

  • Dónde: Rotonda del Rosedal, Parque General San Martín

    Un espacio ideal para regalar y jugar con propuestas creativas, coloridas y seguras para las infancias.

feria4

La entrada a ambas ferias es libre y gratuita.

Otras ferias y actividades por el Día de la Niñez en Mendoza

Además de las ferias de la Economía Social, habrá otras alternativas en distintos departamentos:

Gran Feria del Juguete – Las Heras

Organizada por la Municipalidad de Las Heras, con opciones de juguetes industrializados, tecnología e indumentaria.

  • Cuándo: Del 15 al 17 de agosto, de 10 a 22

  • Dónde: Acceso Norte, entre Pescadores y Reconquista

feria2

Feria del Juguete del Día del Niño – Guaymallén

Organizada por la Asociación de Feria del Juguete con invitación de la Municipalidad de Guaymallén.

  • Cuándo y horarios:

    • Jueves 14/8: 13 a 1

    • Viernes 15/8: 10 a 2

    • Sábado 16/8: 10 a 3

    • Domingo 17/8: 10 a 17

  • Dónde: Predio de la Virgen (Acceso Sur y Acceso Este)
feria1

Festejo del Día de la Niñez – Maipú

maipu

La Municipalidad de Maipú invita a compartir juegos, actividades y espectáculos en un gran festejo al aire libre. Habrá estacionamiento disponible en los accesos por Calle Martínez, J.J. Paso y Calle Gargantini.

Cuándo: Fin de semana de celebraciones

Dónde: Parque Metropolitano de Maipú

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo Los Andes

Esta es la temperatura máxima que se espera para este jueves en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Nublado y fresco: este es el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Nublado y con frío en Mendoza: la máxima y la mínima para este jueves

Por Redacción Sociedad
en aconcagua radio, petroka y la biyuya continua: humor patagonico para toda la familia

En Aconcagua Radio, Petroka y "La Biyuya continúa": humor patagónico para toda la familia

Por Redacción
En julio subieron tanto la Canasta Básica Total como la Alimentaria: cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en julio

Por Redacción Economía