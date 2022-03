Desde el lunes, el barbijo será optativo en todos los niveles educativos de Mendoza

La “vieja” normalidad comienza a tomar forma y la pandemia, que aun no terminó, comienza a darle libertad a la comunidad educativa. Sucede que a partir del lunes 21 de marzo el uso de barbijo será optativo tanto para estudiantes como para los docentes de todos los niveles y modalidades en Mendoza. Esta novedad se da luego de que esta semana se habilitara la posibilidad de uso de barbijos optativo para los niños de nivel inicial y primario entre otros.

Así lo informó ayer la Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Subsecretaría de Educación. Según explicaron, la nueva disposición alcanza a todas las escuelas mendocinas de gestión estatal y privadas. Además, desde el Gobierno escolar agregaron que la decisión se tomó en base a las buenas condiciones sanitarias de la provincia.

Vale aclarar que en el caso de los estudiantes la opción por el uso de barbijo dentro de las escuelas será decisión de los progenitores o adultos responsables.

“Ha sido muy bueno el crecimiento de la vacunación, entonces decidimos que a partir del próximo lunes no solo los docentes del nivel primario van a poder usar el barbijo de manera opcional, sino que también todos los docentes y estudiantes de nivel secundario tendrán el barbijo de uso opcional dentro de las aulas. Fuera de las aulas, en los espacios al aire libre desde el 18 de febrero no tenían que usarlo”, explicó Graciela Orelogio, subsecretaria de educación.

Por otro lado, la funcionaria agregó que, si bien en el memo no lo dice, pero que lo destacan por añadidura, ya los celadores tampoco tenían que usarlo en espacios abiertos y adentro de las aulas al no estar en contacto con docentes o estudiantes.

Sin barbijo: un acierto

En detalle, la nueva medida fue anunciada a través del memorándum 43 firmado por la subsecretaria de educación Graciela Orelogio y en él se explica que abarca tanto a estudiantes y docentes de los niveles inicial, primario y secundario. También se detalla que es para las modalidades de educación especial, de educación permanente de jóvenes y adultos, de educación técnica y trabajo tanto para la gestión pública como para la gestión privada.

Entre los argumentos se destaca que se deben atender las necesidades pedagógicas y que, dada la menor necesidad de uso de barbijo por razones de salud, se opta por esta medida. “Entendiendo este nuevo contexto sanitario, esta medida tendrá un efecto positivo en las tareas de aprendizaje, enseñanza y comunicación”, explican desde la DGE.

“Sinceramente entre que los niños no hablan bien, no respiran bien, no les entendés a los que hablan bajo es complicado. Para los docentes también porque no te siguen o no te ven los labios. Se complica bastante. Si hay buena distancia, aunque no esté el barbijo es un acierto, y también seguir manteniendo los protocolos. Por otro lado, creo que los adolescentes les cuesta hablar y es como un acierto que se haya hecho. Y también es importante que todos podamos vernos las caras, porque durante dos años no nos vimos y por ahí no te reconocés con el otro”, dijo Emilio, profesor de Educación Física, agregando que sin embargo hay que seguir cuidándose porque la pandemia no terminó.

La estudiante de secundario Catalina, de un colegio de Maipú, dijo que la decisión le parece un poco prematura. “Me parece que es pronto, sobre todo ahora que viene el invierno y vamos a estar con las ventanas cerradas y es probable que no se abran. También hay otro punto. Las personas que no lo lleven puesto van a ser la mayoría, y los que sí lo van a llevar se van a sentir presionadas y se lo van a sacar el mismo día, seguro”, señaló la joven alumna.

“Me parece dentro de todo bien, porque los docentes estábamos forzando muhco la voz. No se si es prudente optativo, pero si yo tomara la decisión diría optativa para los estudiantes y obligatorio para los docentes. Igual nos ayuda a proyectar la voz y a los estudiantes para que nos puedan escuchar bien, si no te la pasas repitiendo”, dijo Daniel, docente de historia.

La primera medida

Recordemos que en el nivel Inicial, Primario, Especial y Artística, el uso optativo del barbijo comenzó a regir el lunes pasado.

La medida que comenzó a implementarse esta semana abarcó a todos los establecimientos de Nivel Inicial, Primario, Educación Especial y la Coordinación de Educación Artística. Aunque cabe destacar que está la disposición fue aplicable solo para los alumnos, ya que el personal docente tuvo que cumplir con el uso del barbijo hasta que, finalmente, la actual disposición también permitió su no obligatoriedad.