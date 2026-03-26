Del trabajo al ritual: una mendocina transformó el orujo de uva en una pieza de la cultural local

La diseñadora mendocina Noelia Roldán presenta AMPÉLIA, una pieza de autor que transforma residuos de la industria vitivinícola en una "experiencia estética y sensorial", asegura. El proyecto integra biomateriales, técnicas tradicionales y cultura local.

De desecho a derecho: una cadena de reciclaje transforma tapitas en anteojos para quienes no pueden pagarlos

Un libro para los amantes de la cultura vitivinícola: cómo es "Escribir un vino", de Federico Levín

El proyecto fue desarrollado en el marco del concurso Ideas del Bio Futuro, organizado por Bioeleven , y seleccionado por su jurado. Actualmente, la obra se encuentra expuesta en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), en Mendoza, en el contexto de Vendimia, hasta el 10 de abril.

AMPÉLIA propone una nueva lectura del vínculo entre diseño, territorio y producción. A partir del uso de biomateriales generados con orujo de uva (pieles, semillas y tallos resultantes del proceso de vinificación), la pieza establece una continuidad material y simbólica: del fruto al vino, del residuo a nueva materia, del trabajo al ritual .

El objeto elegido para esta exploración es el sombrero , profundamente arraigado en la cultura vitivinícola. Tradicionalmente asociado al trabajo en la viña, aquí es resignificado como parte de una experiencia más amplia, donde se cruzan identidad, oficio y contemporaneidad.

El proyecto AMPÉLIA fue desarrollado en el marco del concurso Ideas del Bio Futuro.

Desde lo técnico, la pieza combina fieltro de lana de oveja trabajado artesanalmente con un ala flexible desarrollada en biomaterial. Incorpora además ilustraciones inspiradas en la morfología de la vid, tomando como referencia la ampelografía, disciplina que estudia sus formas.

El resultado es un objeto que trasciende su función: no solo protege, sino que construye experiencia. La materialidad conserva una sutil presencia aromática que remite al universo de la bodega, reforzando el vínculo sensorial con el territorio.

Ampelia NOEROLDAN BIOELEVEN prensa-08 El proyecto AMPÉLIA fue desarrollado en el marco del concurso Ideas del Bio Futuro. Prensa

Con AMPÉLIA, Roldán profundiza su línea de trabajo en el cruce entre diseño, innovación y desarrollo regional, consolidando una práctica que integra identidad cultural, investigación material y proyección contemporánea.

“Me interesa repensar objetos y materiales desde el diseño y la experiencia, explorando cómo incluso aquello que se descarta puede convertirse en identidad y conexión con el territorio., expresó

La muestra puede visitarse de lunes a sábado y feriados, de 9 a 20 horas, en el ECA, Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza, como parte de la programación por los 90 años de Vendimia.

Sobre Noelia Roldán

Noelia Roldán es diseñadora industrial y desarrolla su trabajo en el cruce entre diseño, comunicación y territorio. Su práctica explora cómo la materia, la identidad y la cultura pueden transformarse en experiencia.

A través de proyectos que integran estrategia y sensibilidad, trabaja sobre el vínculo entre marca, relato y contexto, entendiendo el diseño como una herramienta para construir valor y generar conexiones.

Ampelia NOEROLDAN BIOELEVEN prensa-07 Noelia Roldán, diseñadora industrial a cargo de AMPÉLIA. Prensa

Es fundadora de una marca de diseño de autor vinculada al universo del enoturismo, donde investiga el potencial expresivo de los materiales y su relación con el territorio, llevando el diseño hacia nuevos escenarios culturales y comerciales. Desarrolla proyectos que combinan innovación, cultura y construcción de valor.

Sobre Bioeleven

Bioeleven es una empresa mendocina dedicada al desarrollo de biomateriales a partir de residuos agrícolas como el orujo de uva, el tomate y el ajo. Fundada por Gabriela Negri y Analía Funes Peleitay, impulsa un modelo de producción circular que transforma descartes en materiales certificados.

En 2025, fue reconocida en el concurso Diseño Argentino Exponencial y obtuvo el primer puesto en la categoría Sostenibilidad en los Premios a la Innovación de la FUNC.