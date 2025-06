De la Remington al Chat GPT: crónica de un oficio que resiste

Vengo de los días en que el periodismo olía a tinta y a calle. No se hablaba de “comunicadores sociales”: éramos periodistas. Y vivíamos en la calle. Ahí se cocinaban las noticias, se cruzaban las versiones, se palpaba el pulso del día. Las mesas de café eran nuestras redes sociales: allí se compartían las primicias, entre silencios, códigos y miradas. Hoy, en cambio, las verdades se buscan en Instagram. El periodista se sienta frente a una pantalla, y la calle —esa vieja escuela— se mira desde Google Maps. Vengo de los días en que el periodismo olía a tinta y a calle. No se hablaba de “comunicadores sociales”: éramos periodistas. Y vivíamos en la calle. Ahí se cocinaban las noticias, se cruzaban las versiones, se palpaba el pulso del día. Las mesas de café eran nuestras redes sociales: allí se compartían las primicias, entre silencios, códigos y miradas. Hoy, en cambio, las verdades se buscan en Instagram. El periodista se sienta frente a una pantalla, y la calle —esa vieja escuela— se mira desde Google Maps.

Recuerdo a Gustavo Solanes , gigante de la radio mendocina. Decía que quien nace periodista no puede vivir de otra cosa. Y tenía razón. Aunque los sueldos sean malos, aunque no estemos matriculados, aunque algunos bastardeen la profesión usándola como un simple comercio.

Aun así, queda algo en pie: la esperanza. Esa esperanza terca de que los jóvenes —en sus casas, en las universidades— sean formados con valores. Que no olviden que comunicar, con tecnología o no, en el fondo, es un acto de humanidad.

Yo creo en eso. Tal vez porque después de más de 40 años de oficio, aprendí que lo último que se pierde no es la objetividad perfecta —eso es un mito—, sino la esperanza. Esa, sí, es nuestra mejor fuente.