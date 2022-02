Cuánto cuesta una póliza de seguro de auto con cobertura de granizo y qué cubre.

Ni bien terminó la breve pero intensa granizada de este miércoles por la tarde en Mendoza, hubo dos rubros de trabajadores que no tuvieron nada de paz y que –incluso hasta bien entrada la mañana de hoy- no encontraron un lapso en que sus teléfonos no estén sonando incesantemente. Los primeros fueron los chapistas, trabajadores que en algunos casos (y en especial en Guaymallén) ya no tienen turnos para arreglar autos hasta dentro de 15 días. Y los otros profesionales que figuran entre las llamadas telefónicas recientes de los damnificados son los productores de seguro.

“Hemos tenido muchísimos siniestros cargados entre ayer y hoy. En circunstancias normales, cargamos unos 7 a la semana. Pero solo entre ayer y esta mañana tuvimos casi 40″, destacaron Darío Rodríguez y Juan Ignacio Leiva, quienes trabajan como productores de 6 compañías de seguro (San Cristóbal, Bernardino Rivadavia, Federación Patronal, Sancor Seguros, RUS y Zúrich). “Fue excepcional, y 60% de los reportes eran por daños leves, pero hubo 25% que fueron por daños muy importantes. Solo ayer nos entraron más de 30 siniestros”, destacaron los productores, quienes aclararon que del total de novedades, 70% correspondían a daños de chapería, mientras que el resto ya incluían roturas de parabrisas y lunetas.

Autos protegidos para evitar los daños

Por su parte, Edgardo Juschniuk también dijo que cerca de 40 automovilistas afectados por el granizo lo contactaron entre ayer y hoy. “Muchos que tienen seguro contra granizo llamaron para ver cómo proceder, pero también me llamó mucha gente que no tiene contratado este adicional y quiere averiguar cuánto le costaría; no solo para vehículos, sino también para casas y locales comerciales”, destacó Juschniuk, quien trabaja con 17 compañías de seguro y que –precisamente- conduce un programa de radio orientado a brindar asesoramiento básico a los usuarios.

Más allá de que el detalle fino depende del modelo del auto, el costo total y la póliza que se quiera contratar; algunos de los productores consultados coincidieron en que una póliza con agregado de seguro contra granizo oscila entre los 3.500 y los 7.000 pesos mensuales.

Seguros contra granizo: costos y qué cubre

Darío Rodríguez, uno de los responsables de brokers consultados por Los Andes, destacó que entre los mendocinos –por lo general, y en especial en aquellos que viven más cerca del área metropolitana- existe una conciencia al momento de contratar el adicional de seguro contra granizo.

Cuánto cuesta una póliza de seguro de auto con cobertura de granizo y qué cubre.

“El cliente suele buscar una cobertura intermedia. En el caso del seguro contra granizo, suele ofrecerse como un adicional a una póliza contra Terceros Completos. Y, por lo general, la gente entiende que quizás por un adicional de 800 pesos al mes, te ahorrás cerca de 200.000 pesos que serían para arreglos en días y situaciones como las de ayer”, destacó Rodríguez.

En cuanto al escenario más común, los clientes acostumbran a contratar una cobertura intermedia en aquellos vehículos de menos 15 años (en los más antiguos se les complica a las propias aseguradoras ofrecer cobertura).

“Una cobertura Tercera Completa, en un auto tope de gama y que incluye daños parciales cuesta entre 3.500 pesos y 7.000 pesos al mes. Incluye robo total y parcial, incendio, daños totales y adicionales, como son granizo y daños en parabrisas y lunetas”, destacó Rodríguez.

Granizo acumulado en las calles de Mendoza

Más allá de los daños en lo que hace a chapa y pintura, uno de los principales dolores de cabeza luego de las granizadas están en los cristales. “Muchas veces con lo que es chapería, se puede circular y demorar un poco el arreglo. Pero cuando hay parabrisas o lunetas reventados, no se puede perder tiempo. Ayer mismo ya salieron algunos pedidos de parabrisas, un arreglo que cuesta –por lo menos- entre 25.000 y 40.000 pesos”, concluyó el productor.

Juschniuk, por su parte, aclaró que es muy difícil hablar de costos de la póliza. “Hablar de costos no es muy conveniente, por lo general, ya que depende de la compañía contratada, el modelo y el tipo de auto. La premisa es entender que, en base a lo que quiera proteger, es lo que tengo que voy a tener que gastar”, destacó el experimentado productor.

Respecto a la cobertura contra granizo, Juschniuk destacó que –a excepción de aquellos que tienen póliza contra Riesgo Total (y que lo incluye por defecto)- es un adicional que se ofrece en las pólizas contra Terceros Completa.