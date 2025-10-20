Cuál es la única organización argentina presente en un megaevento de Meta en Sillicon Valley sobre tecnología

Sillicon Valley (Estados Unidos) es la Meca mundial del desarrollo y la innovación tecnológica por excelencia. Por esto mismo es que no sorprende que esta región en la zona sur de la Bahía de San Francisco sea la sede del Global Innovation & Policy Flyout, el encuentro anual más importante en lo referido a políticas tecnológicas e innovación digital.

Alerta por OmeTV: la aplicación que expone a niños y adolescentes al grooming

Grooming: la guía para que las familias puedan detectar y actuar ante casos de ciber acoso en videojuegos online

De hecho, el encuentro será en la sede central de Meta , la firma desarrolladora de Facebook e Instagram . Y referentes argentinos estarán entre los expertos, organismos internacionales y referentes de la industria que se reunirán para definir estrategias globales, compartir perspectivas y explorar soluciones conjuntas a los desafíos actuales y futuros del entorno digital.

Grooming Argentina es una organización nacional que se ha posicionado como pionera en el país y la región en lo referido a prevención y concientización sobre la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en el entorno digital . De hecho, la ONG actúa también en la línea de reporte oficial en Argentina de denuncias por CSAM ( material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes , mal llamado pornografía infantil).

Esta entidad participará el martes 21 y miércoles 22 de octubre del Global Innovation & Policy Flyout 2025 , un prestigioso evento internacional organizado por Meta que tendrá lugar en San Mateo, Silicon Valley (EEUU).

La Institución será la única representante argentina invitada a este encuentro, que reunirá a líderes, especialistas y organizaciones de todo el mundo para debatir, intercambiar experiencias y anticipar los principales desafíos en materia de políticas digitales e innovación tecnológica .

¿Nuevo formato?, la actualización de Instagram que descolocó a los usuarios Cuál es la única organización argentina presente en un megaevento de Meta en Sillicon Valley sobre tecnología Imagen ilustrativa

Durante las dos intensas jornadas, los asistentes participarán en sesiones principales con ejecutivos de Meta, quienes presentarán las últimas innovaciones tecnológicas y delinearán la visión estratégica de la compañía para los próximos años.

Además, habrá charlas y paneles con líderes políticos y especialistas sobre gobernanza, regulación y desarrollo tecnológico, junto a demostraciones prácticas de prototipos y productos de vanguardia desarrollados con herramientas de código abierto.

A estos contenidos se sumarán, además, talleres temáticos sobre superinteligencia personal, tecnologías portátiles, privacidad, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

“Hace más de una década que venimos interpelando a la industria tecnológica para promover políticas tendientes a la protección de las infancias y adolescencias en el entorno digital. Discutir el futuro en uno de los encuentros que reúne a los principales referentes del mundo nos llena de satisfacción, pero también de una profunda responsabilidad, que asumimos desde la premisa de que la industria tecnológica es parte del problema y debe ser parte de la solución.” enfatizó el fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina y de la Red Regional Grooming LATAM, Hernán Navarro.

En ese sentido, Navarro destacó que la participación de Grooming Argentina en este espacio representa un reconocimiento internacional a su labor sostenida en la protección de las infancias y adolescencias en el entorno digital, además de una oportunidad única para incidir en las conversaciones globales sobre políticas tecnológicas, aportando la perspectiva y experiencia del trabajo territorial y comunitario en nuestro país.

niños celular El uso de celulares a temprana edad, cambiaría algunos hábitos a futuro. WEB

Datos preocupantes sobre niños conectados

En su reciente informe regional, la red Grooming LATAM compartió hallazgos reveladores que dan cuenta del grado de vulnerabilidad de las infancias y adolescencias en Internet.

Entre ellos se destacan, por ejemplo, que 7 de cada 10 chicas y chicos de entre 9 y 17 años afirman no saber qué es el grooming (acoso cibernético o virtual), y 6 de cada 10 reconocen haber hablado con desconocidos en línea.

En paralelo, la ONG viene alertando sobre una tendencia preocupante: la migración de las redes de pedofilia desde las plataformas sociales hacia los videojuegos en línea, donde los agresores inician el contacto y luego continúan el delito -de manera continuada- a través de WhatsApp e Instagram.

Por eso, sostienen desde Grooming Argentina, resulta clave estar presentes en los espacios donde se define el futuro digital, para que la protección de las infancias sea parte del debate global y no una deuda pendiente.