¿Cuál es departamento del Gran Mendoza que está en el top ten de ciudades maleducadas del país?

En un sondeo reciente, realizado por una plataforma dedicada a la enseñanza del idioma inglés y el intercambio cultural entre países, Guaymallén, el departamento más populoso de Mendoza fue nominado como uno de los menos amables a la hora de respetar normas básicas de convivencia, especialmente, aquellas vinculadas al respeto por el prójimo y la higiene urbana.

De hecho, los primeros dos comportamientos que están en la lista de “inadmisibles” en el sondeo nacional son: no limpiar las heces de los perros y tirar basura a la calle logrando ensuciar la vía pública.

De esta manera, Guaymallén quedó ubicado en el puesto 10 de la bochornosa lista, cuyos resultados están basados en una encuesta online realizada a 1500 residentes argentinos, de 20 ciudades de todo el país.

“Pedimos la opinión de residentes argentinos sobre el nivel de cortesía de sus compatriotas en las 12 situaciones donde más habitualmente se observa una falta de respeto. Esta información se ha analizado a fin de otorgar una puntuación a cada una de las ciudades por cada uno de estos comportamientos y, con eso, hemos calculado la puntuación global para cada ciudad”, argumentó la plataforma Preply en su página web, que cuenta con sondeos similares en otros países de América Latina y Europa.

Sin Código de Convivencia, ni normativa para animales

Si bien desde la Dirección de Ambiente de Guaymallén afirmaron a Los Andes que dispone de una serie de ordenanzas municipales que regulan el cuidado en el espacio público (residuos sólidos urbanos, escombros, quema de hojas, ruidos molestos, desarrollo sustentable, etcétera), no cuenta con Código de Convivencia.

Los argumentos del municipio son variados: que es un departamento “diverso a nivel poblacional”, lo cual requiere distintos criterios para gestionar el espacio público, o que hubo muchos años de negligencia por parte de gestiones anteriores a la de Marcelino Iglesias, el último intendente “que sí invirtió mucho en revertir la situación de la basura y la higiene urbana”.

La municipalidad, si bien se ajusta a un código contravencional que rige en toda la provincia, carece de un Código de Convivencia que unifique criterios y ayude, por ende, a disponer de campañas o acciones más agresivas a la hora de crear conciencia y generar cambios de hábitos entre sus vecinos, por ahora, los más criticados de Mendoza según la encuesta online.

La subdirectora de Ambiente del municipio, Elena Silvestrini, reconoció el déficit que implica no contar con esta herramienta en un departamento tan poblado. “Puede ser que ese faltante genera más dispersión en las normas de convivencia. Seguro podría tratarse en el Concejo Deliberante para unificar criterios. Eso sí, el hecho de que no haya un Código de convivencia no es un impedimento para que puedan cumplirse las reglas”, justificó la funcionaria.

De hecho, la comuna tampoco dispone de una normativa específica sobre tenencia responsable de animales, por lo que reglas a cumplir en este sentido brillan por su ausencia, frente a la desidia de algunos dueños de perros.

Jorge Rumbo, coordinador de la Policía Ambiental de Guaymallén, aseguró, por su parte, que es difícil aplicar un mismo criterio de normas hacia el espacio público en un departamento “con tanta población y tan complejo”. Asegura que en ese suelo, “capital del espumante”, habitan tres realidades contrastantes: el sector urbano, el rural y el “deprimido y empobrecido” que atraviesa el circuito noreste.

“Como policías ambientales nos hemos enfocado mucho más al sector rural y al más deprimido del departamento generando educación y conciencia sobre el cuidado del ambiente y espacio público. El urbano comercial está más cubierto. Puede haber detalles para mejorar”, agregó Rumbo.

Al respecto, la subdirectora de Ambiente asegura que se ha reforzado la inversión para poner calidad e higiene urbana en los últimos cuatro años, como flota de recolección, limpieza de cunetas, banquinas y calzadas y asegura que el vecino de Guaymallén lo notó y por eso eligió continuidad. También destacó, como contrapartida, que en materia de residuo urbano “es el municipio que más recicla” y que el residuo diferenciado es una práctica cada vez más frecuente en las escuelas y en los diferentes barrios.

El caso de Godoy Cruz y lo difícil de multar las “mini” infracciones

Si bien en los últimos años y en diferentes comunas hubo intentos por elevar proyectos que sancionaran esta acción y varias ordenanzas municipales que obligan a las personas a cargo de los animales a levantar sus excrementos para evitar sanciones, no es una práctica generalizada. Lo mismo ocurre con tirar basura o colillas de cigarrillo a la calle.

Incluso, la multa por infracciones de este tipo es de difícil instrumentación en los municipios que aplican la fuerza punitiva, como lo son Ciudad y Godoy Cruz, según lo afirma la jueza vial y de Faltas municipales de esa comuna, Victoria Suárez.

En 2022, el municipio de Godoy Cruz estableció un nuevo Código de Convivencia acorde a los tiempos que corren renovando incorporando y derogando diversas ordenanzas. Así surgió una única, denominada “Buenas prácticas”, donde Suárez tuvo un rol clave en su elaboración.

Consultada por este diario, la experta asegura que la clave no es solo poner multas, sino lograr concientizar al vecino y luego disuadir con la posibilidad de la multa, que puede ser económica o “pagada” con trabajo comunitario. “No es un tema recaudatorio”, dijo.

La funcionaria godoycruceña advirtió que debe haber recursos para sostener en el tiempo campañas de concientización, vigilancia y acciones punitivas. De lo contrario, nada tiene mucho sentido para mejorar la convivencia en los espacios públicos.

En el caso de los actos mínimos como no limpiar las heces de nuestros perros, o como tirar basura a la calle, Suárez contó que son “los más difíciles de multar”. De hecho, no hay casi multas labradas al respecto.

“El tema fundamental es que el vecino tome conciencia que lo hace no es correcto y para eso es bueno tener un código de convivencia como referencia, como norte”, explicó Suárez.

La funcionaria agregó que cada Código de Convivencia debe darse según la realidad de cada comunidad. En el caso de Godoy cruz, que linda con cinco departamentos, hay muchas reglas que tienen que ver con cuidar la higiene y el desarrollo en los lugares de “paso”, en la vía pública.

“Cada municipio tiene su realidad, su contexto y las conductas de sus vecinos. Por eso es muy saludable para la clase política y operadores jurídicos el diálogo con distintos ámbitos de la comunidad”, concluyó.

Las ciudades más maleducadas de Argentina

Dentro del sondeo nacional que realizó la plataforma Preply, la ciudad que está en el “podio” de las más groseras del país es San Miguel de Tucumán, la ciudad de Resistencia se posiciona segundo mientras que en tercer lugar se encuentra La Plata ubicada en Buenos Aires.

En comparación con la media de 6,91 estas áreas metropolitanas obtuvieron una puntuación de 7,20, 6.93 y 6,89, respectivamente.

Los 12 comportamientos “maleducados” más comunes

La encuesta, realizada durante el mes de enero a residentes de por lo menos 12 meses en el lugar, no solo planteaba como actitud grosera las heces de perro y ensuciar la vía pública, sino también autos mal estacionados, entorpecer el tránsito por el uso indebido de celular, no bajar la velocidad del auto frente a un peatón o no ceder asiento en un transporte público.

No respetar semáforos, ni carriles destinados al transporte público también son parte de las conductas más castigadas por los propios residentes argentinos a la hora de evaluar su propio país.

