Creativos mendocinos lograron cambiar la política ambiental del gobierno de Ecuador

Liderado por el multipremiado publicista mendocino Horacio Chacho Puebla, un equipo internacional de especialistas marcó un hito a nivel mundial en cuanto a políticas públicas ambientales.

En tiempos en que la cuestión ambiental está en agenda, se trata de pasar a la acción con objetivos claros y a gran escala.

Por eso, este equipo de expertos propusieron al gobierno de Ecuador una estrategia que quedará fijada como política pública y que, de manera prioritaria, direcciona las acciones de todas las áreas de la gestión con un objetivo común: la transición ecológica que apunta a mitigar el cambio climático y los daños ambientales. Tres años después, la gestión mostró con datos los sorprendentes resultados.

Pero no todo quedó allí, la propuesta y sus logros fueron parte de una pieza publicitaria que llevó al equipo a obtener el premio de oro en el Festival “Sol de Iberoamérica”.

Así, crearon algo inédito: el primer ministerio ambiental transversal del continente, haciendo que los esfuerzos en materia de sostenibilidad fueran responsabilidad de todas las carteras ministeriales por ley. Es que se estableció a través del Decreto 59, que de hecho es el nombre que luego tomó la pieza publicitaria. Para el creativo mendocino “que haya sido vinculante por decreto fue revolucionario para Latinoamérica”.

Puebla relató que por contacto con el ministerio de Ambiente se hizo la propuesta que fue aceptada y avalada por un decreto presidencial en tan solo una semana. Fue allá por 2021 cuando con una idea original del publicista mendocino, y al asumir el gobierno Guillermo Lasso, propusieron al ministerio cuáles eran las primeras medidas que creían que se debían tomar.

“Les dijimos que lo primero era cambiar el nombre, que sea un ministerio de transición ecológica y que haga que todos los ministerios se enfoquen en ese objetivo”, explicó. “Y tenés que hacerlo por ley”, agregó. Es entonces cuando salió el decreto 59 que estipula que todos los ministerios deben trabajar con ese objetivo común.

Así, ocurrió algo inédito: el Ministerio de Ambiente y Agua pasó a llamarse Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

“La palabra transición ecológica implica que es un cambio el que se está atravesando, establece un plan de ruta de 5 años”, resaltó Puebla quien además aclaró que se trata de procesos que deben extenderse, con miras al menos hasta 2050, que es la fecha clave fijada por las estrategias medioambientales a nivel mundial.

En definitiva, implica fijar la transición ecológica como objetivo en el marco de una política pública que de hecho y tal cual destacó Puebla a Los Andes, se mantuvo luego del cambio de gobierno, lo que es poco frecuente.

Motivaciones

“Los gases de efecto invernadero han convertido a la tierra en un minihorno que hace que hayamos perdido la biodiversidad y es lo que hace que el clima no fluctúe, ahora los cambios son bruscos y se mueren plantas y pájaros”, explicó Puebla la situación y dijo que hay que actuar pronto y de manera mancomunada para evitar que todo eso impacte también en la vida humana.

Pero además señaló cuales son los tres problema que son “el talón de Aquiles” de la sostenibilidad que más que talon es una pierna”, comentó con humor en referencia a sus motivaciones para generar esta idea.

Por un lado, que se trabaja en silos, con desconexión entre los actores, como dentro de los gobiernos o empresas. Lo segundo es que nada es vinculante por ley, no está legislado y por lo cual se implementan acciones de manera voluntaria y finalmente las soluciones que se implementan no son escalables, cuando se piensa una idea no se piensa a gran escala. Justamente con estas cuestiones es que apuntó a romper. Así, con creativos mendocinos como pilar inicial se conformó un equipo interdisciplinario que congregó expertos de 6 países.

Horacio "Chacho" Puebla. Foto: @portfoliostalker

“Lo novedoso es que pone a un país entero con el foco en la transición ecológica, es único en el mundo y cambiamos el modelo de negocio”, afirmó. “Implica una estrategia para que todo sea más eficiente, con impacto social y económico”, agregó y comentó que con la implementación se ganaron 1,6 billones de euros.

Pero además, ha sido gratificante para él como profesional. Reconoce que es el trabajo más importante que ha hecho en su vida y finalmente está pudiendo orientar fuertemente lo que hace hacia sus intereses y así generar acciones en pos del cuidado medioambiental.

Resultados

A través de ese decreto firmado por el entonces presidente Guillermo Lasso, el tema ambiental pasó a ser prioridad a nivel de presupuesto. Pero direccionarlo, según destacó el publicista, no implicó una mayor erogación de gastos sino por el contrario, un importante ahorro. Por eso destaca que la apuesta es ganar ganar ya que tiene impacto desde lo económico y lo social y logró resultados históricos en tres años de gobierno.

El mayor logro es sin duda fijar la estrategia como política pública y en ese plano, lograr ministerios colaborativos, es decir que los 14 ministerios del gobierno ecuatoriano trabajan en interacción con este objetivo prioritario de manera transversal y un enfoque común: la transformación y la acción, detallan en el spot.

Se logró el mayor canje de deuda por conservación de la historia de la humanidad, tal cual destaca el mismo expresidente Lasso.

Se creó la reserva marina Hermandad, se crearon miles de empleos verdes y se tomaron diversas medidas medioambientales que dieron resultados que se expresarán en datos estadísticos. Entre ellos, se incrementaron 342% las áreas de agua dulce protegidas y 42% las áreas terrestres y marinas protegidas, se salvaguardaron más de 25.000 especies en las Islas Galápagos, 80.000 familias fueron incluidas en la economía circular y se invirtieron u$s 450 millones en preservación de la biodiversidad.

Ahora, la idea es que esto pueda ser imitado en más países. “Quiero que se replique, si eso lo replicamos en todos los gobiernos tenemos chance como especie y la peli no termina tan mal”, señaló.

Premiados

Puebla ya casi dejó de contar la cantidad de premios que ha logrado obtener en su vasta carrera, estima que son cerca de 600. Y con “Decreto 59″ sumó un reconocimiento más. El creativo se llevó la Medalla de Oro en la Categoría “Transformación Social” en la 38º edición del Festival “Sol de Iberoamérica”, que premia a las mejores piezas publicitarias del continente cada año. En su caso fueron premiados en la categoría transformación de modelo de negocio.

Creativos mendocinos lograron cambiar la política ambiental del gobierno de Ecuador con una estrategia única en el mundo. Los integrantes mendocinos al recibir la medalla de oro en el Festival “Sol de Iberoamérica” por su pieza publicitaria que muestra las acciones realizadas. Fueron premiados en la Categoría “Transformación Social”

Fue un logro de su agencia, Felicidad, que obtuvo una pieza contundente y con conceptos claros gracias al aporte de un equipo de mendocinos que lo acompañaron desde la producción hasta la edición de video.

Allí se detalla la estrategia usada en conjunto con el gobierno ecuatoriano y los logros obtenidos. Apunta a destacar que se requieren acciones mancomunadas y a gran escala.

Con Felicidad, el talentoso mendocino hace tiempo dejó de lado la publicidad tradicional de marcas y el sector corporativo, para enfocarse en mensajes de concientización. Sobre todo, relacionados con la vida sostenible y el cuidado del medioambiente, expresa el equipo.

Es que lleva un largo recorrido en su carrera profesional, en la que como a todos, le ha tocado realizar trabajos de todo tipo, pero ahora, ya con una trayectoria consolidada, llegó el tiempo de elegir y accionar con fuerza transformadora sobre lo que más le interesa.

Tal cual resumió el creativo, trabajan una narrativa sostenible promoviendo una sociedad más justa y en equilibrio con la naturaleza.

Su estrategia ha llamado la atención a nivel mundial, obtenido impacto en la prensa de diversos países y ya lleva acumuladas más de 44 publicaciones que incluyen Francia, Suiza, Alemania, China, España, Reino Unido, Líbano, entre otros, sobre todo de América.

